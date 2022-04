Alternative Heizmethode für neue Baugebiete in Verl

Mit einer Vorlauftemperatur von 8 bis 20 Grad Celsius funktionieren die sogenannten kalten Wärmenetze. Mittels Wärmepumpen wird in den Häusern dem System Wärmeenergie entzogen. Die Grünen und die FWG schlagen in ihrem Antrag dieses als Alternative zum Heizen in künftigen Neubaugebieten vor.

Verl (gl) - Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – das ist, besonders angesichts der aktuellen Entwicklungen, ein dringliches Ziel. Aus diesem Grund fordern die FWG und die Grünen in einem gemeinsamen Antrag, Neubaugebiete nur noch mittels sogenannter kalter Nahwärmenetze zu versorgen. „Das gilt besonders für das geplante Neubaugebiet Östernweg“, schreiben die Antragsteller.

Die Verwaltung solle prüfen, ob eine klimaneutrale dezentrale Fernwärmeversorgung mittels kalter Nahwärme möglich und besser geeignet ist, als der bisher angedachte Ausbau des klassischen Fernwärmenetzes. Als Begründung heißt es: Das Fernwärmenetz in Verl wird mit hohen Vorlauftemperaturen von zirka 85 bis 100 Grad Celsius betrieben.

Gasversorgung ist ein unwägbares Risiko

Dies bedinge nicht nur hohe Wärmeverluste auf dem Transportweg, sondern stelle auch eine große Herausforderung für den effizienten Einsatz erneuerbarer Energieträger zur Speisung des Fernwärmenetzes dar. Weil zum Beispiel Wärmepumpen bei derart hohen Zieltemperaturen nicht einsetzbar seien. „So wurde kürzlich der Bau eines erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerks zur Ergänzung der Wärmeproduktion für das Fernwärmenetz beschlossen, weil keine Alternative auf Basis von erneuerbaren Energieträgern gefunden werden konnte“, schreiben die Politiker.

Die aktuelle Versorgungslage Gas (aus Russland) und die unkalkulierbare zukünftige Preisentwicklung seien ein zwingender Grund, über mögliche Einsparpotenziale und Alternativen zu entscheiden. Weiterhin seien Fördermittel für gasgestützte Blockheizkraftwerke zurückgefahren worden und angesichts der zukünftigen Energiestrategie mehr als fraglich.

Neubauten benötigen nur geringe Vorlauftemperaturen

Hintergrund Als kalte Nahwärmenetze werden Wärme-Verteilnetze bezeichnet, die in die angeschlossenen Gebäude Vorlauftemperaturen von etwa 8 bis 20 Grad Celsius liefern können. Die Wärme wird laut der Internetseite www.haustec.de über Rohrleitungen verteilt, in denen eine Sole zirkuliert. Der große Vorteil dieser Systeme ist, dass sie wegen ihrer niedrigen Temperaturen auf dem Weg wenig Energie verlieren, gegebenenfalls noch welche aufnehmen können. „Zudem können die Rohre ungedämmt sein“, heißt es auf dem Portal. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich kalte Nahwärmenetze wegen ihrer geringen Vorlauftemperaturen vieler Quellen bedienen können: Umweltwärme ist möglich, zum Beispiel Wärme aus Grundwasser oder dem Erdreich, aber genauso auch Abwärme oder Wärme aus solarthermischen Anlagen. Alternative Energiequellen ließen sich einbinden. Weitere Vorteile: gut erweiterbar und anpassungsfähig. Wegen des niedrigeren Temperaturniveaus (größere Rohrdurchmesser, mehr Energie zum Pumpen) sind größere Volumenströme nötig. Verbraucher entziehen an einer Übergabestelle im Haus dem System Wärme mittels einer Wärmepumpe.

„Bevor für die Wärmeversorgung des neuen Baugebiets am Östernweg das bestehende Fernwärmenetz erweitert wird, sollte geprüft werden, ob eine klimaneutralere Alternative sinnvoll und wirtschaftlich besser geeignet ist“, heißt es in dem Antrag. Im Neubau würden, bedingt durch gute Dämmung und großflächige Fußbodenheizungen, geringere Vorlauftemperaturen benötigt.

In reinen Wohngebieten würden Versorger ohnehin keine Gasleitungen mehr verlegen. Je nachdem, welche Gebäude an ein solches Netz angeschlossen würden (Neubau, Bestand, Gewerbe) gebe es verschiedene Ausführungen, wie ein kaltes Nahwärmenetz betrieben werden könne. Erfahrungen gebe es bereits in mehreren Städten, unter anderem in Lemgo, heißt es in dem Antrag weiter.