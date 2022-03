Altkleider werden am Samstag in Verl entgegengenommen

Verl (gl) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Kolpingsfamilie rufen für Samstag, 19. März, zu einer Altkleider-Bringsammlung auf. Angenommen werden gut erhaltene, noch tragbare Kleidung und Heimtextilien wie Handtücher, Tischdecken, Gardinen oder Bettbezüge. Die beiden Organisationen bitten darum, das Sammelgut wetterfest zu verpacken. Die Aktion beginnt um 9 Uhr und endet um 14 Uhr.

Erlöse fließen in Flüchtlingshilfe

Annahmestellen sind in Verl der Parkplatz der Sparkasse an der Österwieher Straße, in Sürenheide die St.-Judas-Thaddäus-Kirche und in Kaunitz der Parkplatz des ehemaligen Elli-Markts an der Fürstenstraße.

Das Rote Kreuz und die Kolpingsfamilie stellen einkommensschwachen Menschen und Familien gut erhaltene Altkleider zur Verfügung. Nicht mehr tragbare Kleidung gelangt über Handelsunternehmen zurück in den Rohstoffkreislauf und wird später beispielsweise in Autositzen oder zu Putzlappen verarbeitet. Der Erlös aus dem Verkauf der Kleiderspenden fließt gewöhnlich in die soziale Arbeit beider Organisationen vor Ort. Im Gegensatz dazu kommt der Erlös der anstehenden Sammlung diesmal aus aktuellem Anlass der Flüchtlingshilfe zugute.