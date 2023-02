An drei Terminen in Verl geht es um Gleichberechtigung

Was ist Mental Load? Mit dieser Frage beschäftigt sich Laura Fröhlich in ihrem Vortrag am 22. März.

Verl (gl) - „Starke Frauen – Starke Männer“: Unter diesem Motto lädt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sabine Heethey im März und April zu drei Veranstaltungen ein.

Das Leben muss weitergehen

Zu Gast sind die Autorin Monika Vogeler, die sich nach dem frühen Krebstod ihres Mannes ins Leben zurückgekämpft hat, die Mental-Load- Expertin Laura Fröhlich mit Tipps für eine faire Verteilung der Familienorganisation sowie der Journalist, Vater und Blogger Fabian Soethof, der sich für mehr Gleichberechtigung in Familie und Erziehung einsetzt.

Zum Auftakt liest Monika Vogeler am Mittwoch, 8. März, aus ihrem Buch „Wir werden immer vier sein“. Darin beschreibt sie, wie der Tod ihres Manns ihr Leben auf den Kopf stellt. Äußerlich läuft der Alltag, denn das Leben muss weitergehen: Die Töchter brauchen die Mutter mehr denn je und der Lebensunterhalt muss gesichert werden.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten

In vielen Momenten brechen sich die innere Zerrissenheit und die nur mühsam überdeckte Trauer Bahn. Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Deutschen Haus. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung unter 05246/961143 oder per E-Mail gebeten: [email protected]

Um Mental Load geht es am Mittwoch, 22. März, bei Laura Fröhlich. Mental Load, das bedeutet: alles im Kopf zu haben, was die Familien- und Alltagsorganisation betrifft. Einkaufen, an Arztbesuche und den Kita- Ausflug denken, Geburtstagsgeschenke besorgen. Eine Belastung, die erschöpft und hilflos macht. Auch im Beruf kann es zu Mental Load kommen.

Ein gleichberechtigtes Leben in Familie und Erziehung

Was sich dagegen tun lässt? Das zeigt Laura Fröhlich in ihrem Vortrag. Sie ist Autorin des Ratgebers „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Bibliothek. Tickets sind für acht Euro in der Bibliothek und im Bürgerservice erhältlich.

Zum Abschluss der Reihe stellt Fabian Soethof am Mittwoch, 26. April, sein Buch „Väter können das auch“ vor. Demnach wollen viele Väter heutzutage nicht mehr nur finanzielle Verantwortung tragen, sondern Familie und Erziehung gleichberechtigt leben.

Hier gibt es Tickets

Fabian Soethof, Journalist, Vater und Blogger, kennt die Widersprüche, Erwartungen und Fragen seiner Generation: Was macht einen guten Vater aus? Wie schafft man Familie, ohne sich beruflich zu zerreißen? Und warum ist gleichberechtigt im Alltag so schwer?

Diesen Fragen geht er bei der Veranstaltung ab 19.30 Uhr in der Bibliothek auf den Grund. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es in der Bibliothek und im Bürgerservice.