Anmeldung vom Verler Gymnasium vor allem digital

Verl (gl) - Aufgrund der hohen Infektionszahlen findet das Anmeldeverfahren für die fünfte Klasse am Gymnasium Verl im Zeitraum vom 15. bis 17. Februar in veränderter, vornehmlich digitaler Form statt. Die erforderlichen Formulare und Informationen zum weiteren Ablauf sind auf der Internetseite des Gymnasiums zu finden. Anmeldeschluss ist Freitag, 18. Februar.

Da ein Schulformwechsel mit vielen Fragen und auch Verunsicherungen verbunden ist, legt die Schule Wert darauf, den Eltern beratend und Hilfestellung leistend zur Seite zu stehen. Dafür bietet das Gymnasium Verl an folgenden Tagen telefonische Gesprächs- und Beratungsmöglichkeiten an: am Montag, 14. Februar, Mittwoch, 16. Februar, und Mittwoch, 23. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Außerdem können die Anmeldeunterlagen am Montag, 7. Februar, und Donnerstag, 10. Februar, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr in ausgedruckter Form am Haupteingang der Schule abgeholt werden.

Damit kann die Anmeldung dann ganz unproblematisch auch postalisch vorgenommen werden. Das Gymnasium Verl möchte auf diese Weise allen Fragen und Problemen angemessen begegnen und vor allem der Weiterverbreitung des Virus entgegentreten. „Nur allzu gern wären die Schultüren am Gymnasium Verl für die neuen Fünftklässler und ihre Eltern geöffnet worden“, so die Schulleitung.