Apfelmarkt auf dem Hof Große Wächter

Sende (abb)

Der Apfel ist mit Abstand das beliebteste Obst in Deutschland, er schmeckt pur, aber auch in verschiedensten Variationen. Auf dem Hof Große Wächter in Sende findet am Sonntag, 12. September, der zweite Apfelmarkt statt. Dort können Gäste sich auch Saft aus ihren eigenen Äpfeln pressen lassen.