Arbeiten an der Ostwestfalenhalle in Kaunitz

Bevor die Sanierung der Ostwestfalenhalle in Kaunitz richtig losgeht, müssen Vorarbeiten geleistet werden. Sie sind jetzt gestartet.

Kaunitz (sib) - Jüngst sind Bauzäune im Bereich der Ostwestfalenhalle aufgestellt worden. Das hat mit vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung des Gebäudes zu tun, teilt die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Lagerraum für Baumaterialien und Hallenausstattung

Genauer geht es um zwei Vorarbeiten. Einerseits soll ein neues, drei mal drei Meter großes Elektroverteilergebäude errichtet werden. Die Elektrik sei vorher in einem Teil des WC-Gebäudes im Bereich des Haupteingangs untergebracht gewesen. Weil das im Zuge der Sanierung weicht, braucht es einen neuen Standort.

Andererseits wird an der Südseite des Geländes eine rund 150 Quadratmeter große Lagerhalle in Holzständerbauweise errichtet. Während der Sanierung sollen darin Materialien sowie Ausstattungsgegenstände aus der Halle – Tische, Stühle und Co. – gelagert werden.

Auch Kanalbauarbeiten werden durchgeführt

Zusätzlicher Lagerraum werde dort ohnehin seit längerer Zeit benötigt, schreibt die Stadt. Abseits dieser Maßnahmen werden im Vorfeld erste Kanalbauarbeiten durchgeführt, heißt es abschließend.