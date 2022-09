Auf den Spuren der Zwangsarbeiter in Verl

120 Portraits schweben im Heimathaus: Fotografiert hatte sie der Verler Peter Paul Adrian. In seinen Fotografien ließ er den Frauen und Männern – so gut es ging – Persönlichkeit und Würde.

Verl (matt) - 120 Kriegsgefangene, die überwiegende Zahl aus der heutigen Ukraine, bilden das Zentrum der Ausstellung „Unter uns“. Sie lebten als Zwangsarbeiter während der Nazi-Diktatur in Verl. Der Heimatverein hat ihren Gesichtern mit der Schau jetzt Namen gegeben.

„Das ist quasi Recherche rückwärts“

„Es ist, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich ein Projekt“, findet Matthias Holzmeier. Denn der Heimatverein will nicht einzig auf das Schicksal und das den Menschen widerfahrene Unrecht aufmerksam machen, sondern würde gern mehr über die 120 Frauen und Männer in Erfahrung bringen, die in Verl als Zwangsarbeiter leben mussten.

„Recherche rückwärts quasi“, merkt Annette Huss an. Die Stadtarchivarin ist nicht nur Teil des fünfköpfigen Projektteams. Das Stadtarchiv bildete die Brücke zwischen den anonymen Portraits, deren Glasnegative der Heimatverein bereits vor Jahren in einer Scheune fand, und der Namensliste von Kriegsgefangenen während der Nazidiktatur in Verl.

„Wollte Gefangene mit Respekt und Würde zeigen“

Matthias Holzmeier, Elisabeth Pieper, Annette Huss und Regina Bogdanow brachten die Registriernummern mit den Portraits in Verbindung und verliehen damit Gesichtern Namen. Katrin Berkenkamp kümmerte sich um die grafische Aufbereitung. „Mir war es wichtig, die Gefangenen mit Respekt und in ihrer Würde zu zeigen“, sagt sie.

Das kann man auch dem Verler Fotografen Peter Paul Adrian unterstellen, der damals die Gefangenen ablichtete. „Er war ohnehin ein guter Portrait-Fotograf. Aber er hat sie eben nicht als ‚Untermenschen‘ fotografiert, sondern stattdessen ihre Menschlichkeit und Würde bewahrt“, findet Regina Bogdanow.

Einige Gefangene waren Teil der höfischen Familien

Wie vielschichtig das Thema der Kriegsgefangenen in Verl ist, dokumentiert allein der Ausstellungstitel. „‚Unter uns‘ kann man so verstehen, wie die Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen waren: hierarchisch oder als Teil der höfischen Familien“, erklärt Matthias Holzmeier.

Letzteres war nicht selten. „Teils wurden sie gut, fast wie Familienmitglieder, behandelt. Aber wir wissen auch von Situationen, in denen das Gegenteil der Fall war“, so der Mitvorsitzende und Stadtpfleger.

Alteingesessene können Geschehnisse rekonstruieren

Außer den installierten Portrait-Inseln im Obergeschoss des Heimathauses begleiten zwölf Infotafeln die Besucher und bringen das Thema näher.

An einem Tisch können Alteingesessene rekonstruieren, ob Kriegsgefangene, die damals Zwangsarbeit verrichten mussten, aufgeführt sind und ob noch etwas über sie bekannt ist.

„Es gibt kaum noch Zeitzeugen“

Der Heimatverein würde den Zwangsarbeitern gern mehr als nur Grunddaten zuordnen. „Denn es gibt kaum noch Zeitzeugen“, betont Bürgermeister Michael Esken folgerichtig.

Er begab sich nach Eröffnung prompt selbst auf die Suche nach Querverbindungen. Von seinen Großeltern habe er viel erfahren, so das Stadtoberhaupt. Bruno Buschmann ist einer von wenigen Zeitzeugen. „Nach dem Krieg haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Viele sind weiter nach Sibirien geschickt worden, weil sie ja dem Feind geholfen haben“, erzählt er in kleiner Runde.

Besucher können Tondokumente beisteuern

Seine Jugenderinnerungen sind in der Ausstellung dokumentiert. Ein wenig bekannt ist auch über Walentina Kaljuhna, die 1942 als 17-jährige Ukrainerin einen Tag nach ihrem Geburtstag floh. Ihr Gesicht ist auf den Plakaten zu sehen.

Sie arbeitete in einer Verler Fleischfabrik. Am 20. Oktober wurde sie in Paderborn aufgegriffen. Danach verliert sich ihre Spur. Wer helfen kann, das Schicksal der Kriegsgefangenen zu beleuchten, kann das in Form von Tondokumenten tun. Ein Rekorder steht bereit.