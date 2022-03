Auf der Suche nach den besten Verler Schützen

Die Schützenbruderschaft Kaunitz richtet die Stadtmeisterschaft der Sportschützen aus. Die Termine in der Übersicht.

Kaunitz (gl) - In diesem Jahr findet wieder die Verler Stadtmeisterschaft der Sportschützen statt, teilt die St. Hubertus Schützenbruderschaft Kaunitz mit. Im Jahr 2020 und 2021 musste die Meisterschaft aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. „In diesem Jahr ziehen wir es durch“, sagt der stellvertretende Schießmeister Benjamin Rodemann. Die Wettkämpfe finden unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt gültigen Coronaschutzverordnung statt, heißt es seitens der Organisatoren. Dass das möglich ist, habe die Durchführung der Bezirksmeisterschaften im Februar gezeigt.

Am Alten Postweg wird geschossen

In Kaunitz treten die Schüler und die Senioren getrennt an. „Da die Schüler im Zweifel nicht geimpft sind“, erklärt Benjamin Rodemann. Die größte Gruppe ist die Altersklasse ab 40 Jahren, die bis zur Seniorenklasse reicht. Der Gegenpart ist die Klasse Damen Auflage.

Die Stadtmeisterschaft wird in diesem Jahr von den Sportschützen der St. Hubertus Schützenbruderschaft Kaunitz auf dem Schießstand der Kaunitzer Schützenhalle (am Alten Postweg) ausgerichtet. Teilnahmeberechtigt sind alle Verler Bürgerinnen und Bürger. Im Jahr 2019 haben die Sürenheider Schützen die Meisterschaft ausgerichtet. Insgesamt haben 181 Sportschützinnen und Sportschützen an der Meisterschaft teilgenommen.

Sechs Termine

Die diesjährige Meisterschaft wird vom 18. bis zum 25. März in den folgenden Klassen geschossen:

Freitag, 18. März, Schüler Scatt ab 15 Uhr; Montag, 21. März, Schüler ab 17 und Senioren ab 18.30 Uhr; Dienstag, 22. März, Jugend und Schützen freistehend ab 18 Uhr; Mittwoch, 23. März, Damen Auflage und Damen freistehend ab 18 Uhr; Donnerstag, 24. März, Luftpistole und Schützen Auflage ab 18 Uhr; Freitag, 25. März, Altersklasse ab 18 Uhr.

Die Siegerehrung findet am Samstag, 26. März, um 18 Uhr in der Schützenhalle Kaunitz statt