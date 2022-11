Aufwändige Suche nach möglichem Unfallfahrer in Verl

Eine große Suchaktion wurde nach einem Unfall in Verl-Kaunitz ausgelöst. Der Halter des Unfallautos behauptet, nicht selbst gefahren zu sein.

Nach einem Unfall in Verl-Kaunitz gab der Halter des Autos an, nicht selbst gefahren zu sein. Das löste eine große Suchaktion aus. Fotos: Eickhoff

Verl-Kaunitz (ei) - Weil er selber nicht gefahren sein will, löste ein 44-Jähriger Rietberger Halter eines VW Passat am späten Donnerstagabend nach einem Unfall auf der Rietberger Landstraße eine große Suchaktion aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die mit einer Drohne die Unfallstelle weiträumig absuchte.

Diensthunde suchen Umfeld ab

Der VW, so war es aufgrund der Spuren für die Polizeibeamten nachvollziehbar, war gegen 21.45 Uhr auf der Rietberger Landstraße aus Richtung Paderborner Straße in Richtung Delbrücker Straße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn und prallte schließlich vor einen Baum, ehe das Heck herumschleuderte und das Fahrzeug schließlich quer zur Fahrbahn liegen blieb.

Der Halter des Fahrzeuges wurde an der Unfallstelle vom herbeigeeilten Notarzt aus Hövelhof behandelt und später in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gleichzeitig suchte ein Diensthundeführer mit seinem vierbeinigen Kollegen das nähere Umfeld nach einem möglichen Fahrer ab, ebenso die Kameraden des Löschzuges Kaunitz.

Drohne mit einer Wärmebildkamera im Einsatz

Zur weiteren Unterstützung wurde eine Drohne mit einer Wärmebildkamera vom Kreisfeuerwehrverband an die Unfallstelle beordert, die in St. Vit stationiert ist. Auch Polizeibeamte aus dem Kreis Paderborn suchten im Grenzbereich nach einem möglichen Unfallfahrer. Der VW Passat wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die letzten Feuerwehrkräfte konnten erst gegen 1 Uhr wieder einrücken.

Als der Halter des VW-Passats mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurde, kam es zu einem weiteren, leichten Unfall. Der Fahrer eines Großfahrzeuges beabsichtige, dem entgegenkommenden Rettungswagen etwas Platz zu machen und touchierte dabei ein anderes Fahrzeug.