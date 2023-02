Autorin berichtet in Verl vom Weg zurück ins Leben

Monika Vogeler hat einen Schicksalsschlag erlitten. Über ihren Umgang damit berichtet die Autorin am 8. März in Verl.

Mit ihrem Buch „Wir werden immer vier sein“ ist Monika Vogeler am Mittwoch, 8. März, ab 19 Uhr zu Gast im Deutschen Haus.

Verl (gl) - Monika Vogeler führt ein glückliches Leben mit ihrem Mann und den beiden Töchtern. Dann die Schock-Diagnose: Ihr Mann hat Krebs. Als er stirbt, bleibt Monika Vogeler allein zurück – mit ihrer Trauer sowie dem Alltags- und Familienleben.

Mal schonungslos direkt, mal voll zarter Poesie

Wie sie es geschafft hat, sich Schritt für Schritt ins Leben zurückzukämpfen, schildert Monika Vogeler in ihrem Buch „Wir werden immer vier sein“. Mit dem Werk ist sie am Mittwoch, 8. März, auf Einladung der städtischen Gleichstellungsstelle zu Gast in Verl.

Auf berührende Weise gelinge es der verwitweten Mutter, das Gefühlschaos nach dem Tod ihres Manns in Worte zu fassen, heißt es in der Ankündigung. Mal schonungslos direkt, mal voll zarter Poesie beschreibe sie ihre Empfindungen und zeige, wie sie und ihre Familie gemeinsam die Trauer überwinden konnten und die Kraft für einen neuen Lebensabschnitt gefunden haben.

Autorin will Betroffenen Mut machen

Ein intimer Erfahrungsbericht, der unter die Haut gehe. Monika Vogeler habe ihre eigenen Gefühle zunächst hintenanstellen müssen, bevor sie die Trauer verarbeiten konnte. Und das, während ihre Töchter kurz vor wichtigen Meilensteinen wie dem Abitur standen und auch finanzielle Unterstützung brauchten. Finanzielle Sorgen seien dazugekommen.

Dennoch habe es Monika Vogeler geschafft, sich ein neues Leben aufzubauen. Mit ihrem Buch möchte sie anderen Betroffenen Mut machen für die schwierige Phase der Trauerbewältigung und neue Wege aufzeigen.

Hier sind Anmeldungen möglich

Gleichzeitig ermöglicht sie laut Ankündigung tiefe Einblicke in die Seele eines trauernden Menschen. Sie sollen auch Freunden und Angehörigen dabei helfen, Trauernde besser zu verstehen. Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Deutschen Haus, Hauptstraße 26. Der Eintritt ist frei.

Für die Planung der Veranstaltung wird allerdings um Anmeldung bei der Gleichstellungsbeauftragten Sabine Heethey gebeten: 05246/961143 oder per E-Mail an [email protected]