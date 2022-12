Bäckerei Schumacher eröffnet bei Böwingloh Filiale

Nach der Schließung der Bäckerei Böwingloh in Verl wurde lange gerätselt, was an dem Standort passiert. Jetzt ist eine Lösung gefunden.

Lange leergestanden hat die Bäckerei Böwingloh an der Gütersloher Straße nicht. Die Kaunitzer Bäckerei Schumacher zieht mit einer Filiale dort ein.

Verl (sib) - Die Verler Traditionsbäckerei Böwingloh an der Gütersloher Straße hat Ende September nach 132 Jahren Betrieb geschlossen. Ob sich dort wieder eine Bäckerei ansiedelt, stand damals noch nicht fest. Jetzt schon: Die Bäckerei Schumacher eröffnet dort eine Filiale.

Kuchen, Brot, frische Brötchen, und zwar ab fünf Uhr morgens: Dort soll es all das geben, was zu einer Bäckerei dazugehört, erklärt Anke Schumacher, Geschäftsführerin der Bäckereien, auf Nachfrage dieser Zeitung. Und doch will sie dem Geschäft den hauseigenen Stempel aufdrücken. Über Kleinigkeiten wie den Verkauf heißer Waffeln und eine kleine Sitzecke mit zehn Plätzen sowie Bänke im Außenbereich.

Umbauarbeiten haben begonnen

Aber auch im größeren Stil: Schon jetzt laufen Umbauarbeiten in dem rund 70 Quadratmeter großen Verkaufsraum. „Er wird barrierefrei“, erklärt Anke Schumacher. Außerdem sollen Kundentoiletten eingerichtet werden. Dort soll auch ein Wickeltisch aufgestellt werden.

Eröffnen soll das Geschäft Anfang Februar. Ob das klappt, hängt damit zusammen, ob es Verzögerungen bei der Lieferung von Baumaterialien gibt. Aktuell warte sie unter anderem auf Fliesen, sagt Anke Schumacher.

Schumacher betreibt neun Filialen

Die lokale Kette betreibt derzeit neun Bäckerei-Filialen in Schloß Holte-Stukenbrock, Hövelhof, Verl, Kaunitz und der Kreisstadt Gütersloh. Das Haus am ehemaligen Böwingloh-Standort wird die Zehnte. Interessant ist es besonders mit Blick auf zahlreiche Unternehmen in der Umgebung, deren Mitarbeiter sich morgens vor der Arbeit verpflegen. „Deswegen hatte ich den Standort gleich im Blick, als ich gehört habe, dass Böwingloh schließt“, sagt Chefin Anke Schumacher.