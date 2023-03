Beckhoff Automation in Verl setzt auf Büro-Container

Am Konrad-Zuse-Weg stehen seit Anfang des Jahres Container in Modulbauweise, die Beckhoff Automation für Büro-Arbeitsplätze nutzt. Das Projekt, genannt COCO, soll die Übergangszeit bis zur Fertigstellung des Unternehmenscampus überbrücken.

Verl (gl) - Am Konrad-Zuse-Weg hat Beckhoff Automation jüngst ein Schnellbauprojekt realisiert, um kurzfristig zusätzlich Büroflächen zu schaffen. Was dort passiert ist, darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung. Auf mehr als 2500 Quadratmetern seien 220 ergänzende Büroarbeitsplätze für die Abteilungen Verwaltung, Entwicklung und Produktmanagement entstanden.

Übergangslösung bis zum Campus-Neubau

Damit überbrücke das Unternehmen die Zeit bis zur Fertigstellung des geplanten Campus-Neubaus an der Gütersloher Straße und des geplanten Industriepark-Neubaus im interkommunalen Gewerbegebiet Rietberg/Verl. Die neuen Büroflächen seien mit Beginn des Jahres bezugsfertig gewesen, heißt es.

Um dem Unternehmenswachstum Rechnung zu tragen, arbeite Beckhoff an der Erweiterung und Optimierung des gesamten Unternehmens. So würden laufend Kapazitäten ausgebaut und personelle Ressourcen aufgestockt.

„Unternehmen schneller gewachsen als geplant“

Für die neue Bürofläche am Konrad-Zuse-Weg seien hochwertige Container in Modulbauweise zum Einsatz gekommen. Sie ließen sich in wenigen Wochen aufbauen und seien auf einer bislang als Mitarbeiterparkplatz genutzten, eigenen Fläche am Unternehmenshauptsitz platziert worden. Der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff erklärt: „Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei Jahren gut weiterentwickelt. Tatsächlich sind wir schneller gewachsen als geplant.“

Das Projekt hat übrigens auch einen Namen: COCO. Das steht für „Comfort Container Office“ (zu Deutsch etwa: komfortables Container-Büro). „Es macht deutlich, dass die Arbeitsplätze jenen in unseren bisherigen Gebäuden in nichts nachstehen“, wird Hans Beckhoff zitiert.