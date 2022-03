Beckhoff knackt die Umsatz-Milliarde

Verl

Der Verler Automatisierungstechnikspezialist Beckhoff Automation hat erstmals in seiner fast 42-jährigen Geschichte die Umsatzmilliarde überschritten. Mit einem weltweiten Gesamtergebnis von 1,18 Milliarden Euro steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rund 28 Prozent. „Das ist ein richtig gutes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind“, sagte der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff am Mittwoch. Auch der Auftragseingang sei so hoch wie nie zuvor. Beckhoff: „Wir hätten im letzten Jahr durchaus noch weiter zulegen können, doch der Mangel an Bauteilen und auch unsere eigenen Kapazitäten setzen an einigen Stellen Grenzen.“

Von Paul Edgar Fels