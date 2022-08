Beckhoff mietet Hermannsdenkmal für private Feier

Detmold/Verl

Das hat es in der Region noch nie gegeben: Ein heimisches Unternehmen mietet das Hermannsdenkmal plus Waldbühne bei Detmold für eine private Jubiläumsfeier. Der lippische Landesverband als zuständige Behörde für Denkmäler hatte keine Einwände. Bei einigen Bürgern und auch in der Politik gibt es aber auch kritische Stimmen – mit Folgen: Für künftige Events dieser Art dürfte es wohl bald Regeln geben.

Von Paul Edgar Fels