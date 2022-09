Beim Pollhans begann das gemeinsame Leben

Verl (kpri). Am dritten Oktoberwochenende ist es wieder soweit. Der Pollhans-Markt in Schloß Holte-Stukenbrock, der diesmal vier Tage lang Markttreiben, Kirmes, Partyzelte, Wirtschaftsschau und Bauernmarkt bietet, wird wieder Tausende von Menschen mobilisieren. Für Elisabeth und Hans-Ulrich Masmeier ist der Markt der Beginn des gemeinsamen Lebens.

Im Jahr 1969 hat sich das Paar, das an diesem Donnerstag seine Goldene Hochzeit feiert, auf Pollhans kennengelernt. „Wir sind mit einer Clique junger Leute dort gewesen“, erzählt Elisabeth Masmeier (69), die damals 16 Jahre alt war. Hans-Ulrich Masmeier (71) kam mit dem Mofa.

Hochzeit nur mit Zustimmung der Eltern

Man sah sich, man mochte sich und traf sich regelmäßig. 1972 läuteten die Hochzeitsglocken – mit Zustimmung der Eltern, denn zu der Zeit galt die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren. „Wir waren jung, hatten nicht viel Geld“, aber Elisabeth Masmeier, geboren in Liemke, hatte einen Onkel, der Häuser baute und den Jungvermählten eine Wohnung vermittelte. Seit 1994 lebt das Paar in Verl.

Dort, im St.-Anna-Krankenhaus (heute Altenzentrum), ist Hans-Ulrich Masmeier zur Welt gekommen und vermutet, dass er wohl „noch einer der Wenigen ist, die Verl als Geburtsort im Pass angegeben haben“. Spätere Geburten fanden, wenn nicht zu Hause, in Gütersloh statt.

Das Reisen verbindet sie noch heute

Hans-Ulrich Masmeier arbeitete zuletzt 27 Jahre lang als Elektromonteur bei Ewers Heizungstechnik in Schloß Holte-Stukenbrock. Seine Frau ist gelernte Näherin, arbeitete viele Jahre in einem Blumengeschäft, acht Jahre im Hauswirtschaftsbereich in Eckardtsheim und 23 Jahre im Altenzentrum Wiepeldoorn in Schloß Holte, ebenfalls in der Küche. Ihr Hobby ist der Garten.

Hans-Ulrich Masmeier ist seit 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann, war 15 Jahre lang Ausbilder in der Kreis-Feuerwehrschule St. Vit. Im Männerchor Schloß Holte hat er genauso gesungen wie in der Liedertafel Verl. Gemeinsame Leidenschaft des Paars ist das Reisen. „Mallorca ist unsere zweite Heimat.“ Insgesamt, sagen die Jubilare, „sind wir zufrieden mit allem, was wir haben“. Dazu gehören die zwei Töchter und die fünf Enkel. Mit ihnen soll die Goldhochzeit gefeiert werden.