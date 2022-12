Big Band serviert prachtvolles Programm für Auge und Ohr

Verl (gl) - Die Westfalia Big Band präsentiert am Sonntag, 29. Oktober 2023, in der Stadthalle Wiedenbrück ihre neue Show „That’s life“. Das Publikum darf sich auf ein Showfeuerwerk mit Musik aus Jazz, Pop, Rock, Latin, Musical und Film freuen und natürlich auf ganz viel Swing im fetten Big Band-Sound, heißt es in der Ankündigung.

Der Musik- und Kulturverband Verl bietet eine Busfahrt zu dem um 15.30 Uhr beginnenden Konzert an, inklusive eines Tickets der ersten Platzkategorie. Der Preis beträgt insgesamt 25 Euro. Anmeldungen sind ab Dienstag, 20. Dezember, im Rathaus unter 05246/961138 möglich.

Lieder, die das Leben schreibt

Im neuen Programm „That’s Life!“ geht es um Lieder, die das Leben schreibt. Erlebte Geschichten werden musikalisch interpretiert und dargeboten von den Musikern sowie dem Gesangsensemble der in Verl beheimateten Band. Die Sängerinnen und Sänger garantieren ein äußerst vielfältiges Vokalprogramm aus nahezu 100 Jahren Popgeschichte mit Titeln von Robbie Williams, Amy Winehouse, Elvis Presley, Michael Bublé, Johannes Oerding, Stevie Wonder, Vicky Leandros, Udo Jürgens, Gloria Gaynor, Billy Joel, Kiss und Frank Sinatra.

Swing-Legenden und Jazzgrößen

Natürlich hat die Band auch die Instrumental-Klassiker der großen Swing-Legenden wie Glenn Miller und Jazzgrößen wie Gordon Goodwin im Repertoire. Darüber hinaus bereichern klangvolle Namen wie Carlos Santana, Pat Metheny oder Maynard Ferguson das vielfältige Musikprogramm der neuen Show. Die Westfalia Big Band verspricht eine Bühnenshow der Extraklasse, die auch dem Auge viel bietet. „Da macht Zuhören und Zuschauen Spaß“, meint Bandleader Hans-Josef Piepenbrock.