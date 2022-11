Bornholter Vereine laden zum Adventsmarkt

Verl (gl/sib) - Der Termin für den Bornholter Advent steht fest: Er beginnt am Samstag, 26. November, um 14 Uhr und findet am Bürgerhaus Hühnerstall, Schmiedestrang 168, statt. Bis 22 Uhr hat er geöffnet. Die Veranstalter versprechen ein buntes Programm für die ganze Familie.

Märchenerzählerin und Kinderkarussell gebucht

Unter anderem soll es ein Kinderschminken geben. Eine Märchenerzählerin sowie ein Kinderkarussell seien gebucht, heißt es seitens der Veranstalter. Die Jungen und Mädchen des Kindergartens St. Martin basteln Schmuck für den Weihnachtsbaum, den sie zum Beginn des Markts bestücken.

Auch der Förderverein des Kindergartens bringt sich in die Organisation ein. Geplant ist auch eine Päckchenverlosung. Besucher sind dazu angehalten, im Vorfeld Pakete mit einem Inhalt im Wert von etwa fünf Euro zu packen und bei der Veranstaltung abzugeben.

Fünf-Euro-Päckchen werden verlost

Am Abend des Bornholter Advents werden die Päckchen zu einem jeweiligen Preis von fünf Euro verlost. Der Erlös geht an eine gemeinnützige Organisation in Verl, versprechen die Veranstalter. An die Verpflegung sei in Form von Glühwein und weiteren weihnachtlichen Spezialitäten gedacht, kündigen die Veranstalter an. Außerdem habe der Nikolaus seinen Besuch angekündigt.

Lediglich einmal hatte der Bornholter Adventsmarkt bisher stattgefunden. Und zwar im Jahr 2019, als sich drei hiesige Vereine zur Bornholter Advents GbR zusammengeschlossen haben: der Bürgerschützenverein Verl-Bornholte-Sende, der Bürgerverein Bornholte-Bahnhof sowie der Verein Hof Diekämper – natürlich leben und lernen.

Zwei Jahre Pause wegen der Pandemie

Dann kam die Pandemie, wegen der der Adventsmarkt 2020 und 2021 pausierte. Unterstützt wird der diesjährige Adventsmarkt von der Kaunitzer Niederlassung der Volksbank Delbrück-Hövelhof.