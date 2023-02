Bürgerservice Verl ab 2. März nur eingeschränkt nutzbar

Der Bürgerservice in Rathaus erhält eine neue Software. Deshalb ist er teilweise geschlossen. Archivfoto: Steinecke

Verl (gl) - Der Bürgerservice der Stadt Verl erhält eine neue Software. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist aufgrund der Umstellung von Donnerstag, 2. März, bis einschließlich Dienstag, 7. März, nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Am Samstag, 4. März, muss der Bürgerservice komplett geschlossen bleiben. Ebenfalls geschlossen bleiben muss der Bürgerservice in der Zeit von Mittwoch, 8. März, bis einschließlich Samstag, 11. März, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann für das neue System geschult werden.

Einschränkungen in der Zeit vom 2. bis 7. März

In der Zeit des eingeschränkten Betriebs am 2., 3., 6. und 7. März können keinerlei Einwohnermeldeamtsdienstleistungen angeboten werden. Dazu zählen zum Beispiel An-, Ab- und Ummeldungen, die Ausstellung von hoheitlichen Dokumenten, die Ausgabe von Dokumenten, die Herausgabe von Meldebescheinigungen oder polizeilichen Führungszeugnissen.

Alle anderen Dienstleistungen des Bürgerservice wie beispielsweise die Herausgabe von Mülltonnen, Hundeangelegenheiten, Fundsachen, Freibadkarten oder die Ausstellung von Familienpässen sind hingegen möglich.

Im Zweifel telefonisch nachfragen

Im Zweifel können sich die Bürgerinnen und Bürger vorab telefonisch unter 05246/961196 erkundigen, ob ihr Anliegen an den betreffenden Tagen bearbeitet werden kann oder sie den Besuch im Bürgerservice lieber verschieben sollten.