Christa Netenjakob gibt Kaunitzer KFD-Karneval ab

Am Donnerstag vergangener Woche haben die Kaunitzer Frauen Weiberkarneval im Pfarrheim gefeiert. Dort nahm Christa Netenjakob auch Bürgermeister Michael Esken in Empfang.

Kaunitz (rast) - Nach der Corona-Pause ist der KFD-Karneval in Kaunitz mit einem neuen Konzept in die närrische Zeit gestartet. Die bange Frage lautete dabei: Wie wird es angenommen? Die Antwort: „Super, es hat richtig viel Spaß gemacht“, sagt Hauptorganisatorin Christa Netenjakob auf Nachfrage dieser Zeitung.

„Das Frühstücksbüfett war abgeräumt“

Während der Samstagabend als Veranstaltung für Frauen und Männer im Kaunitzer Krug geblieben war, gab es am Donnerstag „nur“ ein Sektfrühstück im Pfarrheim statt der großen Weiber-Sause im Krug. 92 Gäste begrüßte Christa Netenjakob im Pfarrheim. „Das Frühstücksbüfett war abgeräumt“, erzählt sie zufrieden.

Und am Samstagabend waren es 106 Besucher. Dabei sei vor allem das straffe Programm prima angekommen. Christa Netenjakob: „So hatten die Leute anschließend noch Zeit, ordentlich zu feiern.“ Was mit DJ Daniel Joachim nicht weiter schwerfiel.

Zwei Feiern im Kaunitzer Krug sind schwer zu finanzieren

Da der Neustart jetzt geglückt ist – gibt es eine Rückkehr zum alten Konzept? Christa Netenjakob schüttelt den Kopf: „Das glaube ich eher nicht.“ Zwei Feiern im Saal des Krugs seien einfach schwer zu finanzieren.

Es entstünden zweimal Kosten: für den DJ und für die Gema-Gebühren. Außerdem locke das Sektfrühstück im Pfarrheim viele Besucher. „Da gibt es keine laute Musik. Deshalb kommen auch viele ältere Menschen“, erzählt Christa Netenjakob.

Zur Absicherung im Hintergrund

Schlussendlich entschieden wird über das künftige Konzept in der Gruppe. Christa Netenjakob will ihre Aufgaben abgeben. Das soll innerhalb eines Jahres nach und nach geschehen. Damit die Neuen nicht ins kalte Wasser geworfen werden, bleibe sie zur Absicherung im Hintergrund.

So hat ihre Tochter in diesem Jahr bereits die Moderation übernommen. Es solle auf jeden Fall ein Team für die Organisation gebildet werden, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.

„Ein gutes Gefühl, das in jüngere Hände abzugeben“

„Ich will nicht mehr den Hut aufhaben. Es ist ein gutes Gefühl, das jetzt in jüngere Hände abzugeben“, so Christa Netenjakob.