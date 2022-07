Clubs in Verl sammeln Spenden für Ahrtal und Ukrainer

Verl (gl) - Das Stadtfrühstück liegt inzwischen einige Wochen zurück. Der Rotary-Club Gütersloh-Verl und der Lions-Club Verl haben am 22. Mai gemeinsam Aktionen für die Menschen in Verl und im Ahrtal gestartet. Die bundesweit oft ungewöhnliche Zusammenarbeit der Service-Organisationen hat den Beteiligten laut Bericht viel Freude bereitet. Zusammen wurden drei Ideen umgesetzt – und eine stattliche Summe an Spenden eingenommen.

Zwei Servicewagen mit vielen kleinen Dingen an Bord, die gegen eine Spende abgegeben wurden, zwei Getränkestände auf dem Delphosplatz sowie Herzenswunsch-Karten an die Stadt Verl für Glückwünsche und Ideen der Bürger standen bereit. Die Stadt Verl hat für den Getränkeverkauf auf die Service-Clubs gesetzt. Weit mehr als 100 ehrenamtliche Arbeitsstunden seien durch die Mitglieder der Clubs geleistet worden, heißt es weiter.

Gesamterlös von mehr als 9000 Euro

„Der starke Zusammenhalt aller Beteiligten mit viel Engagement und Spaß war eine echte Bereicherung für das Clubleben“, betonten Christoph Freimuth und Christian Klotz vom Orgateam. Die Präsidenten Dirk Falkenreck (Rotary) und Peter Bole (Lions) stellten stolz das Ergebnis vor.

Der Gesamterlös von 9408 Euro wird für zwei Spendenziele verwendet. Die Ukrainehilfe in Verl und Umgebung sowie ein Projekt zum Aufbau der zerstörten Berufsbildungseinrichtung im Ahrtal erhalten jeweils 4704 Euro. Besonders stolz dürfen laut Bericht die „Lions-Kids“ Greta Sarnes und Luise Voßhenrich sein. Sie haben Friedensschleifen gebastelt und verkauft. Damit haben sie 870 Euro gesammelt. „Die Geflüchteten aus der Ukraine haben der Stadt und den Menschen mitgeteilt, wie froh sie über die Aufnahme und die herzliche Unterstützung sind“, sagt Anette Harnischfeger vom Lions Club.