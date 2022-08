Das Partyzelt kehrt auf Verler Leben zurück

Verl (abb) - Der Déjà-Vu-Club bringt das gute alte Festzelt auf die Kirmes zurück. Zum Verler Leben am Wochenende öffnet das Ü30-Partyzelt am Freitag und Samstag auf dem Parkplatz hinter der Bibliothek.

„Wir sind sehr dankbar“

„Wir wollen eine weitere Attraktion für das Volksfest schaffen“, sagt Nico Thebille vom Déjà Vu. Für älteres Publikum – und dazu zählt Thebille durchaus schon Frauen und Männer ab 30 Jahren – biete die Kirmes wenig.

Mit der Stadt Verl sei man sich schnell einig gewesen: Von 20 bis 3 Uhr nachts wird im Partyzelt gefeiert. Thebille: „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass die Sperrstunde nach hinten verlegt wurde.“

Im Zelt muss niemand verdursten

Für Live-Stimmung ist der Musiker Andreas Schleicher mit Band verantwortlich. Der Sänger, Gitarrist und Komponist ist bereits in diversen Fernsehsendungen aufgetreten und bringt Partyhits mit, „zumeist in englischer Sprache“, so Nico Thebille.

Außerdem legt DJ Jörg Kleinemeier aus Schloß Holte-Stukenbrock auf. Verdursten muss im Partyzelt übrigens niemand: Außer alkoholfreien Getränken gibt es Wein, Bier, Cocktails und Longdrinks.

„Letztlich profitieren wir alle“

Das Déjà Vu sieht sich dabei nicht als Konkurrenz zum Festival der Yaks. „Wir wollen eine Ergänzung sein und noch mehr Leute ins Dorf locken“, so Nico Thebille, der auch auf Gäste aus den Nachbarkommunen hofft.

„Letztlich profitieren wir alle von einem attraktiven Programm auf Verler Leben.“ Außer dem Ü30-Partyzelt organisiert das Déjà-Vu auch die Party für die jüngere Altersgruppe in der Schützenhalle.