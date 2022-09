Das Projekt Bürgerbus ist in Verl gescheitert

In der Kreisstadt Warendorf gibt es gleich zwei Bürgerbusvereine – einen für den nördlichen, einen für den südlichen Stadtteil. Ebenso gibt es einen Bürgerbus im Ortsteil Hoetmar, in Wadersloh und neuerdings auch in Beelen. Auch in Verl war ein solches Projekt angedacht gewesen. Jetzt ist es am Mangel an Ehrenamtlichen gescheitert.