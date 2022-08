Das Stadtwerk Verl erklärt die Gasumlagen

Verl (gl) - Die aktuellen weltpolitischen Geschehnisse führen zu Turbulenzen am Energiemarkt und lassen die Erdgaspreise immens steigen. Dem wirkt die Bundesregierung mit einer Gasumlage entgegen. Das Stadtwerk Verl gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Das Ziel: Marktmechanismen und Lieferketten aufrechterhalten

Was ist die Gasbeschaffungsumlage? Die Bundesregierung hat mit der neuen Gaspreisanpassungsverordnung Regelungen erlassen, wonach die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffungen den Gasimporteuren nicht zu Lasten fallen.

Die Kosten, die ihnen entstehen, werden in Form der Umlage weitergegeben. Übergreifendes Ziel ist, die Marktmechanismen und Lieferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Umlage ist für alle Gas-Lieferanten gleich hoch.

So soll der Bestand auch für den Winter gesichert werden

Sie fließt als Preisbestandteil in den Gaspreis ein und ist bis zum 1. April 2024 begrenzt. Die Höhe der Umlage beläuft sich netto auf 2,419 Cent pro Kilowattstunde.

Was ist die Gasspeicherumlage? Mit Blick auf die Versorgungssicherheit hat die Bundesregierung ein Gesetz beschlossen, das Mindestfüllstände der Gasspeicher an bestimmten Stichtagen vorgibt. Das soll dazu beitragen, dass im Winter auch beim potenziellen Ausfall von Importen die Gasversorgung gesichert ist.

Trading Hub Europe ist für das Marktgebiet verantwortlich

Um bestimmte Füllstände in den Gasspeichern zu erreichen, ist der sogenannte Marktgebietsverantwortliche, Trading Hub Europe (THE), berechtigt, bei Bedarf Gas einzukaufen und in den Gasspeicher zu lagern. Die Verantwortung für die Füllstände liegt in erster Linie bei Speicherbetreibern und -nutzern.

THE ergreift allerdings im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben ergänzende Maßnahmen, um die gesetzlich festgelegten Füllstände zu erreichen. Die dafür bis zum 1. April 2025 anfallenden Kosten werden über die sogenannte Gasspeicherumlage finanziert. Diese Umlage (0,059 Cent pro Kilowattstunde) fließt in den Gaspreis ein.

„Wir bedauern die Entwicklung“

Und was ist die Bilanzierungsumlage? Sie soll Kosten ausgleichen, die dem Gasnetzbetreiber THE entstehen, wenn der tatsächliche Verbrauch von der Prognose abweicht. Die Höhe der Umlage beläuft sich auf 0,57 Cent pro Kilowattstunde (netto) und ändert sich einmal jährlich zum 1. Oktober.

Dennis Banze, Geschäftsführer des Stadtwerks Verl: „Wir bedauern die Entwicklung und die damit einhergehende Belastung unserer Kundinnen und Kunden. Unsere Erdgaspreise werden trotz der Erhöhungen zu den günstigeren gehören.“

Erhöhung des Abschlags ist nicht notwendig

Das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibe fair. Betroffene Kunden erhielten in den nächsten Tagen eine Mitteilung. Übrigens: Eine Erhöhung des Abschlags sei wegen der in Aussicht gestellten Senkung der Mehrwertsteuer und der generellen Verbrauchsreduktion nicht nötig.