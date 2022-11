Der Caritas-Warenkorb in Verl sammelt Lebensmittel

Rund 120 Bedürftige versorgt der Caritas-Warenkorb jeden Mittwoch am Pfarrzentrum und in Sürenheide mit Lebensmitteln.

Verl (gl) - An diesem Freitag und Samstag veranstaltet der Caritas-Warenkorb jeweils von 9 bis 17 Uhr seine traditionelle Plus-eins-Aktion. Am Ölbachcenter sowie am Elli-Markt in Sürenheide sammeln die Verantwortlichen Lebensmittel für Weihnachtstüten, die sie Mitte Dezember an bedürftige Bürger überreichen wollen.

Mehr als ein Drittel der versorgten Familien stammt aus der Ukraine

Deren Zahl habe sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie sowie durch die Zuwanderung von ukrainischen Flüchtlingen deutlich erhöht, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als ein Drittel der insgesamt knapp 120 vom Warenkorb versorgten Familien mit mindestens zwei, manchmal auch bis zu sechs Familienmitgliedern, zählten inzwischen zu dieser Gruppe.

Die Plus-eins-Aktion funktioniert so: Der Caritas-Warenkorb bittet die Menschen, die heute oder morgen in einem der beiden Märkte einkaufen, ein oder mehrere haltbare Lebensmittel zusätzlich zu erwerben und sie am Ausgang ehrenamtlichen Helfern zu überreichen.

Fahrer und Verteilerinnen gesucht

Sie sollen abseits der Weihnachtstüten auch bei den wöchentlichen Einsätzen (mittwochs 10.30 Uhr am Pfarrzentrum St. Anna sowie 13.30 Uhr hinter der Libelle in Sürenheide) weitergegeben werden.

Man freue sich außerdem über weitere Helfer beim Caritas-Warenkorb, heißt es weiter. Wer sich als Fahrer oder Verteilerin engagieren möchte, kann sich unter 05246/5302, 05246/7220 sowie unter 05246/8383684 bei den Aktiven melden.