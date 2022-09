Die Apfelpresse steht in Bornholte nicht still

Das Apfelpressen in Bornholte macht Heiko und seinem Sohn Arno sichtlich Spaß. 140 Kilo Äpfel vom eigenen Hof in Friedrichsdorf wurden versaftet.

Verl (matt) - „Wir hätten dieses Jahr sogar einen Tag dranhängen können“, sagt Ute Jurgeleit-Rohde vom Hof Diekämper. Währenddessen rattert im Hintergrund die Entsaftungsmaschine von Marion Nacke. Die Nachfrage, Äpfel zu Fruchtsaft verarbeiten zu lassen, ist in diesem Jahr besonders groß.

„Es sind dieses Jahr viele große Früchte mit viel Saft dabei“

„Das liegt an der Ernte im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Marion Nacke. 2022 ist zwar kein herausragendes, aber – in Anbetracht des heißen Sommers – ordentliches Erntejahr, so der Eindruck der Verantwortlichen beim Hof Diekämper.

„Es sind dieses Jahr viele große Früchte mit viel Saft dabei“, urteilt die Vereinsvorsitzende Iva Potrebova. Zwischen dreieinhalb und vier Tonnen Äpfel wurden am Aktionstag am Dorfgemeinschaftshaus Hühnerstall gepresst – und damit am Ende zwischen 2500 und 2700 Liter Apfelsaft produziert. Die wurden pasteurisiert und in Drei-Liter-Kanistern abgegeben. Zum vierten Mal hatte der Bornholter Ortsteilverein am Samstag einen Apfelpresstag angeboten.

Eine nachvollziehbare Mechanik

Rund 40 Einzeltermine wurden vergeben. „Viele Wiederholungstäter sind darunter – und Neukunden“, freut sich Ute Jurgeleit-Rohde, die den Ablauf an der Mostpresse koordiniert. Der Apfelpresstag des Vereins ist mittlerweile ein fixer Termin im Veranstaltungskalender des Vereins Hof Diekämper geworden. Und einer, der selbst die jüngsten Besucher begeistert.

Vielleicht wegen der nachvollziehbaren Mechanik: Apfel in den Trichter werfen und nebenan kommt Saft heraus. Arno findet das Apfelschmeißen zwar interessanter, aber seine Eltern freuen sich vor allem darüber, den Saft aus ihren 140 Kilogramm Äpfeln mit nach Hause nehmen zu können.

Die Reste gehen an Bioschafe aus Sende

Über den zurückbleibenden Trester freut sich Georg Flötotto mit Blick auf seine Sender Bioschafe. Bis in die Abendstunden herrschte am Bornholter Gemeinschaftshaus ein reges Kommen und Gehen. Auch für den Eigenbedarf presst der Verein Hof Diekämper Saft und verkauft ihn teilweise auf dem Wochenmarkt. Die Menge dürfte sich in ein paar Jahren nochmal deutlich erhöhen.

Denn der Verein will am 22. und 29. Oktober im Rahmen zweier Aktionstage nicht nur 15 Obstbäume alter Sorten pflanzen und damit hinter der Anlage der Bogenschützen am Hühnerstall eine Streuobstwiese anlegen. Sie soll außerdem eingezäunt werden. „Dafür können wir außer Spenden auch jede zupackende Hand gebrauchen“, lädt Iva Potrebova ein.