Die treffsichersten Sportschützen Verls geehrt

Verl (gl) - 116 Starter in 10 Klassen haben in der vergangenen Woche bei den Verler Stadtmeisterschaften die treffsichersten Sportschützen ermittelt. Nun wurden die Sieger in der Schützenhalle der St.-Hubertus-Schützen Kaunitz durch den stellvertretenden Bürgermeister Matthias Humpert geehrt.

Wettkampf eigentlich für 2020 geplant

Teilnahmeberechtigt waren alle Mitglieder der vier Verler Schützenvereine (St. Georg Dreiländereck, Bürgerschützenverein Verl-Bornholte-Sende, St. Hubertus Schützengilde Verl und die St.-Hubertus-Schützen Kaunitz) sowie alle Bürger mit Wohnsitz in Verl. Eigentlich hätten die Organisatoren der Kaunitzer Sportschützen um die beiden Schießmeister Maik Ottofrickenstein und Benjamin Rodemann die Veranstaltung bereits im Jahr 2020 ausgerichtet. Doch wegen der Coronapandemie konnte die Meisterschaft erst mit zwei Jahren Verzögerung starten.

Trotzdem freuten sich die Ausrichter und Teilnehmer über die spannenden Wettkämpfe, die in der Schützenhalle über einen Beamer live übertragen wurden. Höchst spannend ging es laut Mitteilung in den Klassen Senioren Auflage und Damen freistehend zu. In der Klasse der Senioren gewann der Kaunitzer Reinhard Echterhoff mit 0,1 Zehntel Ringe vor Elmar Sagemüller (Kaunitz). Bei den Damen freistehend gewann Jule Beckervordersandforth (Kaunitz) ebenfalls nur hauchdünn mit 0,1 Zehntel Ringe vor Alina Diekhans von den St.-Georg Schützen. Die Anwesenden fieberten bei jedem Schuss mit.

Besonders erfolgreich waren in diesem Jahr die Kaunitzer Sportschützinnen und Sportschützen. Die Kaunitzer holten insgesamt acht Einzel-Stadtmeistertitel und sechs Mannschaftstitel. Die St.-Georg-Schützen aus der Sürenheide holten zwei Einzeltitel und vier Mannschaftstitel. Im nächsten Jahr wird die Stadtmeisterschaft von den Sportschützen der St.-Hubertus-Gilde Verl ausgerichtet.

Die Gewinner

Die Erstplatzierten:

Scatt – Auflage Einzel: 1. Nino Grisard (St. Hubertus Kaunitz; 150,9 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (444,5 Ringe);

Schüler – Freistehend Einzel: Malou Viereck (St. Georg Dreiländereck; 136,9 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (371,1 Ringe);

Jugend - Freistehend Einzel: Jannik Klahsen (St. Georg Dreiländereck; 371,1 Ringe);

Senioren – Auflage Einzel: Reinhard Echterhoff (St. Hubertus Kaunitz; 310,6 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (925,9 Ringe);

Schützen – Freistehend Einzel: Christian Esken (St. Hubertus Kaunitz; 298,3 Ringe); Mannschaft: St. Georg Dreiländereck 1 (874,2 Ringe);

Damen – freistehend Einzel: Jule Beckervordersandforth (St. Hubertus Kaunitz; 291,7 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (820,4 Ringe).

Damen – Auflage Einzel: Sylvia Vredenburg (St. Hubertus Kaunitz; 314,6 Ringe); Mannschaft: St. Georg Dreiländereck 1 (934,2 Ringe);

Schützen – Auflage Einzel: Benjamin Rodemann (St. Hubertus Kaunitz; 313,3 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (920,1 Ringe);

Luftpistole Einzel: Mario Lauströer (St. Hubertus Kaunitz; 278,2 Ringe); Mannschaft: St. Hubertus Kaunitz 1 (813,5 Ringe);

Altersklasse – Auflage Einzel: Matthias Cordfulland (St. Hubertus Kaunitz; (318,5 Ringe); Mannschaft: St. Georg Dreiländereck 1 (929,7 Ringe).