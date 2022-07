Dieter Warwel aus Verl feiert seinen 80. Geburtstag

Ein Mann mit vielen Hobbys - so lässt sich Dieter Warwel am besten beschreiben. Mit seinen 80 Jahren ist er so aktiv wie seit eh und je.

Sürenheide (gl) - Vor dem Haus in der Sürenheide erblühen riesige Hortensienbüsche. Geranien ranken, ein kleiner Rosengarten zieht die Blicke auf sich. Sonnenblumen ragen in die Höhe, Gemüse wächst. An unterschiedlichen Stellen sind mediterrane Ruheinseln entstanden. „Mein Garten“, sagt Dieter Warwel, „ist mein Ein und Alles.“

Mit viel Liebe hat Warwel, der am Sonntag, 24. Juli, seinen 80. Geburtstag feiern kann, das 1.200 Quadratmeter große Areal über Jahrzehnte hinweg gestaltet. Die Gärten von Sohn und Tochter liegen ganz in der Nähe. Auch sie hegt und pflegt er. Der Jubilar ist es gewohnt, zu arbeiten, deshalb ist er auch im Ruhestand gut beschäftigt.

Fünf Tonnen Kohle pro Jahr gab es umsonst

Der gebürtige Duisburger ist gelernter Bergmann. Metzger oder Bäcker, das sei auch eine Option gewesen, erzählt Dieter Warwel, „aber als Bergmann hat man in der Ausbildung mehr verdient.“ Fünf Tonnen Kohle pro Jahr umsonst gab es und 90 D-Mark im ersten Ausbildungsjahr. Behalten hat er nichts davon. „Bis wir 21 Jahre alt waren, haben wir alles zu Hause abgeben müssen“, spricht Warwel auch für seine vier Brüder.

Weil Zechen keine Zukunft hatten, lernte Warwel das Handwerk des Parkettlegers, besuchte dreieinhalb Jahre lang zweimal pro Woche nach der Arbeit die Abendschule in Köln, bis er seinen Meister in der Tasche hatte. Als in Gütersloh ein Parkettbetrieb zum Verkauf stand, arbeitet er dort zunächst ein Jahr. Aus dem Verkauf wurde nichts, also machte er sich 1981 in Verl selbstständig. Dort, wo er mit seiner Familie bereits lebte. Zwölf Mitarbeiter beschäftigte der Jubilar, auch sein Sohn Thomas ist Parkettlegermeister. Ihm hat er den Betrieb übergeben.

„Als wir aus dem Ruhrgebiet kamen, haben wir bei Null angefangen“

Dieter Warwel hatte zuvor 20 Jahre als Brückenbauer beim Technischen Hilfswerk (THW) in Duisburg gearbeitet. Auch ehrenamtliches Engagement begleitet seinen Lebensweg. Von 1997 bis 2013 war Warwel Vorsitzender des FC Sürenheide, er selbst hat Tennis gespielt. Aber nur hobbymäßig. „Ein Leben auf den Knien beim Parkettverlegen, das war Sport genug.“

Viel gearbeitet und sich vieles erarbeitet hat Dieter Warwel. „Als wir aus dem Ruhrgebiet kamen, haben wir bei Null angefangen.“ An seinem 80. Geburtstag kann Warwel, der seit Jahrzehnten Mitglied der St.-Georg-Schützenbruderschaft Dreiländereck ist, mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Gefeiert wird im eigenen Garten. Dort steht ein meterlanger, vom Jubilar selbstgefertigter Buchentisch. „Auch eines meiner Hobbys.“