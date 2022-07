DRLG-Schwimmer bei Landesmeisterschaft erfolgreich

Die jungen Frauen und Männer der DLRG Verl haben sich bei der Landesmeisterschaft in Hagen durchgesetzt. Sie errangen einige Medaillen

Setzten sich erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten durch: Die Mädchen und Jungen der DLRG Ortsgruppe Verl tragen bei den Landesmeisterschaften in Hagen an.

Verl (gl) - 19 Schwimmer und Schwimmerinnen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Verl, haben bei den Landesmeisterschaften im Einzel in Hagen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Besonders erfolgreich zeigten sich die Mädchen der Altersklasse zwölf. Jelena Aleksic sicherte sich den Landesmeisterinnentitel. Emma Meiertoberens erzielte den zweiten Platz. In der Altersklasse 13/14 weiblich erreichte Lilly Franke den dritten Platz. Jette Berenbrinker errang in der Altersklasse 17/18 den vierten Platz.

Mannschaft erringt Goldmedaille

Am zweiten Tag fanden die Mannschaftswettbewerbe statt. Die Altersklasse zwölf weiblich sicherte sich mit 450 Punkten Abstand den Landesmeistertitel und nahm die Goldmedaille mit nach Verl. Die Mädchen der Altersklasse 13/14 erreichten den dritten Platz. Die Schwimmerinnen der Altersklasse 17/18 mussten 200 Strafpunkte auf ihrem Konto verzeichnen. Sie erreichten den vierten Platz. Die Sportlerinnen der Altersklasse offen freuten sich über den fünften Platz. Auch die gleichaltrigen Sportler waren mit dem siebten Platz zufrieden.

Ergebnisse

Einzel: AK 12 weiblich: 1. Jelena Aleksic, 2. Emma Meiertoberens, 7. Lilly Köpke, 18. Maira Knappmann, 22. Lara-Sophie Heinke; AK 12 männlich: 14. Linus Köpke, 24. Jannik Handwerk; AK 13/14 weiblich: 3. Lilly Franke, 18. Anna Uskokovic, 22. Franziska Rofalski, 25. Sophie Tschakert; AK 13/14 männlich: 9. Marc Pähler, 13. Jan-Hendrik Mattern; AK 15/16 weiblich: 14. Chiara Valentino, 21. Mia Krüger; K 17/18 weiblich: 4. Jette Berenbrinker, 7. Sofie Hemmersmeier; AK offen weiblich: 9. Franziska Masmeier, 15. Miriam Horsthemke.