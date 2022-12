Droste-Haus baut neue Partnerschaft in Tschechien auf

Während der Corona-Pandemie war es still geworden um das Jugendaustauschwerl in Verl. Jetzt wird eine neue Partnerschaft aufgebaut.

Verl (gl) - Das Droste-Haus baut eine neue Partnerschaft in Tschechien auf. Der Bereich der Internationalen Begegnungen war am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen, schreibt die Einrichtung in einer Mitteilung. Umso schöner sei es, dass es jetzt wieder losgehe.

Die Zeit sei genutzt worden, um alte Programme zu überprüfen und neue Partner zu finden, die den hohen Anforderungen der Verler Einrichtung gewachsen seien. Mit dem Freizeitzentrum Klubko in Tschechien wurde eine Bildungseinrichtung gefunden, die mehr als 80 Freizeitkurse in unterschiedlichen Bereichen anbietet sowie Ferienfreizeiten und Programme für Schulen organisiert. Seinen Sitz hat die Einrichtung in Staré Mesto in Südmähren und befindet sich in der Nähe des Dreiländerecks Tschechien-Slowakei-Österreich.

Kontakt vor 4 Jahren entstanden

„Der Kontakt ist vor vier Jahren entstanden“, informiert Bildungsreferentin Iva Potrebova. „Die Leiterin der tschechischen Organisation Klubko, Monika Havlásková, war 2018 eine der Teilnehmerinnen des Fachkräfteprogramms.“ Schon damals habe seitens Havlásková Interesse bestanden. Als dann „Erasmus+“ das Programm Kleine Partnerschaften ausgeschrieben habe, hätten sich Droste-Haus und Klubko beworben. Das Projekt startete im Februar 2022, dauert zwei Jahre und sein Hauptziel ist eine nachhaltige deutsch-tschechische Partnerschaft.

Im Rahmen des Projekts fand im Juni ein digitaler Europatag mit Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren aus Stare Mesto und vom Gymnasium Rietberg statt. Ein erstes Treffen der Fachkräfte aus beiden Ländern folgte im September in Tschechien.

Derzeit läuft ein Kochprojekt

Zur Zeit läuft ein Kochprojekt unter dem Motto „Grenzenlos köstlich“. Jugendliche aus beiden Ländern bereiten regionale Gerichte vor, erstellen eine Videoanleitung und schicken sie, zusammen mit einem Lebensmittelpäckchen, ihren Partnern über die Grenze. Danach wird das Gericht der Jugendlichen aus dem anderen Land nachgekocht. Nächstes Jahr sollen drei weitere Treffen der Fachkräfte und kleinere Projekte für die Jugendlichen stattfinden.