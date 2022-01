Droste-Haus in Verl bildet Jugendleiter aus

Verl (gl) - Am Freitag, 28. Januar, startet im Droste-Haus wieder die Jugendleiterausbildung. Die Mitarbeiterinnen des Droste-Hauses, Simone Pankoke und Iva Potrebova, laden Jugendliche ab 14 Jahren zu dem ersten Treffen ein.

Jugendleiter gestalten Ferienprogramm

„Die Jugendleiter des Droste-Hauses gestalten gemeinsam ein vielseitiges Ferienprogramm für das ganze Jahr“, heißt es in der Mitteilung des Droste-Hauses. Gemeinsam entwickele das Ferienspielteam das Programm für die Sommerferien, für unterschiedliche Wochenendangebote, Zeltlager und mehrtägige Ferienfreizeiten und führe diese durch.

„In den monatlichen Treffen entstehen Ideen und Planungen für Spiele in Groß- und Kleingruppen, Bastelaktion, Sportangebote, Ausflüge und mehr“, schreibt das Droste-Haus weiter. Wer Spaß an der Arbeit mit Kindern und der Zusammenarbeit im Team mit Gleichaltrigen habe, verantwortungsbewusst und interessiert an neuen Möglichkeiten sei, sei in der Jugendleiterausbildung willkommen.

Ausbildung ist praxisorientiert

Die Jugendleiterausbildung ist integriert in die Vorbereitung und Durchführung des Ferienprogramms. Die Ausbildung ist praxisorientiert. Im Team mit den erfahrenen Jugendleitern lernen die neuen Jugendleiter voneinander und entwickeln Ideen miteinander. Die Ausbildung umfasst außerdem die Bausteine Recht und Aufsichtspflicht und einen Erste-Hilfe-Kurs.

„Wir sind jedes Jahr aufs Neue von unseren Jugendlichen begeistert. Sie leisten eine tolle ehrenamtliche Arbeit und sammeln wichtige Erfahrungen“, wird Simone Pankoke in der Mitteilung zitiert. Weitere Informationen gibt es online.