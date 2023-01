Ehemalige Sürenheider Regenten kommen zusammen

Sürenheide (abb) - Traditionell versammeln sich die Ex-Könige der St.-Georg-Schützenbruderschaft Sürenheide am Dreikönigstag am 6. Januar, um einige fröhliche Stunden zu verleben. In der vergangenen Woche fand die Veranstaltung zum ersten Mal in bewährter Form nach der Corona-Krise statt.

„Diese kleine, aber feine Veranstaltung wird gut angenommen“

Die Organisation übernahmen Manfred Hermes, Heinz-Josef Kosfeld und Jürgen Schumacher. „Diese kleine, aber feine Veranstaltung wird gut angenommen“, sagte Heinz-Josef Kosfeld, der sich über den Besuch von 20 Ex-Majestäten bei der 20. Auflage freute.

Insbesondere bei den älteren Königen sei das Treffen sehr beliebt. Die ehemaligen Würdenträger hielten den einen oder anderen Klönschnack, erfreuten sich an frisch gezapftem Bier und genossen leckeres Essen. Unter den Gästen war auch der amtierende König Christian Dost, der von einem schönen ersten Halbjahr als Regent berichtete.

Zwischenbilanz nach einem halben Jahr Regentschaft

Dost: „Es ist einfach schön, dass wir nach der Corona-Zeit wieder richtig feiern können.“ An seinen Königsschuss kann sich Christian Dost noch gut erinnern – zumal seine Frau und Königin Daniela nichts davon wusste. „Das war eine große Überraschung für sie“, sagt Dost und lacht.

Mit seiner Familie, dem Throngefolge und der gesamten Bruderschaft vom Dreiländereck freut sich der König nun auf den Winterball im Haus Ohlmeyer. Er ist für Samstag, 28. Januar, angesetzt. Der Höhepunkt im Jahreskalender der Grünröcke, das Schützenfest, soll vom 17. bis zum 19. Juni stattfinden.