Ein unbeschwerter Tag für Groß und Klein in Verl

Unter dem Motto „Budenkoller? Nicht mit uns!“ lädt die Stadt Verl für Sonntag zu einem Aktionstag in der Ostwestfalenhalle ein.

Verl (gl) - Es gibt diese dunklen Wintertage, an denen die Decke auf den Kopf zu fallen scheint. Einen davon möchte der Fachbereich Jugend der Stadt aus dem Kalender streichen.

„Es dürfte für jeden und jede etwas dabei sein“

Für Sonntag, 12. Februar, lädt er unter dem Motto „Budenkoller? Nicht mit uns!“ mit vielen weiteren Mitwirkenden zu einem Aktionstag in der Ostwestfalenhalle ein. Von 10 bis 18 Uhr sind Familien willkommen, um drinnen wie draußen einen ereignisreichen Tag zu erleben. Der Eintritt ist frei.

„An diesem Tag sollen alle viel Spaß haben, vor allem durch Mitmachen und Erleben“, sagt Hauptorganisator Manuel Begenat vom Fachbereich Jugend. „Wir freuen uns, dass wir so viele Mitwirkende gewonnen haben, die mit tollen Aktionen dabei sind. Und darüber, dass wir ein so vielseitiges Programm auf die Beine stellen“, so der Jugendpfleger. Und weiter: „Es dürfte für jede und jeden etwas dabei sein.“

„An diesem Tag gehört die Halle den Familien“

Auch Bürgermeister Michael Esken freut sich laut Mitteilung auf die Veranstaltung. Sie ist eine der letzten großen Aktionen, die in der Ostwestfalenhalle stattfinden, bevor sie umgebaut und saniert wird. „An diesem Tag gehört die Halle den Familien. Wir hoffen, dass alle – ob klein oder groß – einen unbeschwerten Tag erleben“, wird Esken zitiert.

An fast jedem Stand in der Halle heißt es: mitmachen, ausprobieren, aktiv sein. In der Manege des Mitmach-Zirkus können Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung artistische Einlagen wie Jonglieren und Einradfahren üben.

Zahlreiche Aktionen zum Mitmachen

Eine drei Meter hohe Kletterwand lädt zum Bouldern ein. An anderer Stelle wird mit Pfeil und Bogen aus unterschiedlichen Entfernungen auf Dosen gezielt. Mit einem Seiler können Interessierte auf traditionelle Weise Seile herstellen. Und ein Schmied heizt seine Esse an, damit aus Eisen kleine Werkstücke geschmiedet werden können.

Auf der Bühne gibt es ebenfalls jede Menge Programm: Ab 12 und 14 Uhr ist Rudeltrommeln mit Joachim Brüntjen angesagt. „Drumbob“ heißt sein Projekt, bei dem das Publikum Teil der Show wird und sich mit dem Profi-Schlagzeuger quer durch zahlreiche Hits der Musikgeschichte trommelt.

Kinderrock und Elternpop

Mit Kinderrock und Elternpop erobert ab 16 Uhr die Bielefelder Band „Kater Kati“ mit Songs wie „Nicht jeder Tag ist ’ne Party“ und „Hochbett-Pirat“ die Bühne.

Weitere Mitwirkende sind dabei: Das Jugendhaus Oase bietet Brandmalerei auf Holzbrettern und Kinderschminken an, das Kinder- und Jugendnetzwerk bringt seine XXL-Spiele mit, der TV Verl lädt zu sportlichen Aktionen wie Tauziehen und Judo ein, beim Droste-Haus kann getanzt sowie gemalt werden und es gibt Glitzer-Tattoos.

Auch an das leibliche Wohl ist gedacht

Auch eine Rollenrutsche, eine Hüpfburg, Ballon-Kunst und vieles mehr werden aufgebaut. Weil so viel Aktivität selbstverständlich hungrig und durstig mache, sei mit Pizza, Hot Dogs, Popcorn, Waffeln am Stiel, Bratwurst und Pommes, Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken auch an das leibliche Wohl gedacht, heißt es abschließend.