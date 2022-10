Ein Verlust für die westfälische Literaturszene

Verl/ Münster (gl) - Der Schriftsteller und gebürtige Verler Norbert Johannimloh (Foto), dessen Name in der westfälischen Literatur- und Autorenszene und auch darüber hinaus einen guten Ruf genoss, ist am 22. September im Alter von 92 Jahren gestorben.

Bekannt wurde er in den vergangenen Jahrzehnten durch seine Romane, Erzählungen, Gedichte, die auch in niederdeutscher Sprache verfasst worden sind, sowie Hörspiele. Vor allem sein Roman „Apfelbaumchaussee“, der deutlich autobiografisch geprägt ist, fand großen Anklang bei Kritikern und Lesern.

Markante Episoden aus einer westfälischen Kindheit erzählt

In diesem Roman erzählte Norbert Johannimloh markante Episoden aus einer westfälischen Kindheit in den 1930er- und 40er-Jahren. Doch auch die Malerei hatte es im angetan. Immer wieder griff der Autor, der seit 1970 in Münster-Wollbeck lebte, zu Stift und Pinsel.

Norbert Johannimloh wurde am 21. Januar 1930 in Verl geboren, besuchte dort zunächst von 1936 bis 1944 die Volksschule sowie Gymnasien in Rietberg, Großkrotzenburg und Bielefeld, wo er 1951 die Reifeprüfung ablegte. Im Anschluss belegte er im Lehramtsstudium die Fächer Germanistik, Kunstgeschichte und Altphilologie an der Universität Münster, zu der er später und bis zu seiner Pensionierung als Studiendirektor im Hochschuldienst zurückkehrte.

Hörspielpreis des Westdeutschen Rundfunks erhalten

Zuvor blieb er im Hauptberuf dem Lehramt treu und arbeitete als Gymnasiallehrer in Münster. 1972 wechselte er als Akademischer Oberrat dort an die Pädagogische Hochschule und arbeitete ebenfalls von 1965 bis 1989 als Redakteur für den „Westfalenspiegel“.

Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören unter anderem der Hörspielpreis des Westdeutschen Rundfunks (1991) sowie der Rottendorf-Preis für Niederdeutsche Literatur. Seine Beerdigung fand am 7. Oktober in Münster statt.