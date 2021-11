Einbrecher erbeuten in Verl Schmuck und Bargeld

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher erbeutet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas am Freitag an der Paderborner Straße gesehen haben-

Verl (gl) - Einbrecher sind am Freitag zwischen 6 und 17.45 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Paderborner Straße eingedrungen.

Rückwärtige Tür aufgehebelt

Sie hebelten eine rückwärtige Tür auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.