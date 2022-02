Einbrecher stehlen Tresor in Verl

In ein Einfamilienhaus sind Einbrecher in Verl eingedrungen. Sie stahlen einen Tresor.

Verl (gl) - Einen Tresor samt Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in einem Haus an der Reuterstraße in Verl erbeutet. Der Tatzeitraum für den Einbruch liegt zwischen Sonntag, 23. Januar, und Donnerstag, 3. Februar, 18 Uhr. „An einem Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses konnten Beamte der Polizei einige Hebelmarken feststellen. Zudem wurde eine Terrassentür geöffnet“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entdeckten den Tresor. Zu weiterem Diebesgut lagen der Polizei noch keine Angaben vor. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.