Einfache Stromkreise im Verler MINT-Technikum erleben

Verl (gl) - Im Rahmen der Ferienspiele bietet das Mint-Technikum eine Einführung in die elektrische Schaltungstechnik an. Mit einem einfach und flexibel aufgebauten Elektrobaukasten werden am Dienstag, 26. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr, im Mint-Technikum, Papendiek 1, in Verl verschiedene Experimente durchgeführt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen spielerisch erste Erfahrungen mit einem einfachen Stromkreis, lernen die Funktionsweise einer Glühlampe kennen und führen selbst Experimente mit Reihen- und Parallelschaltung durch, heißt es in einer Ankündigung des MINT-Technikums. Die Teilnahmegebühr beträgt für Vereinsmitglieder drei Euro, alle sonstigen Teilnehmer zahlen fünf Euro. Eine Anmeldung ist laut Veranstalter erforderlich und kann über das Internet erfolgen.

www.mint-technikum.de