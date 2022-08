Elektro Beckhoff in Verl startet mit 60 Auszubildenden

60 Auzubildende sind am 1. August bei Elektro Beckhoff angefangen. Dem Unternehmen ist es wichtig, sie früh an die praktische Arbeit heranzuführen.

Verl (gl) - Motiviert in die Ausbildung: Unter diesem Motto sind laut einer Mitteilung 60 junge Menschen am 1. August in ihre Ausbildung bei Elektro Beckhoff gestartet.

Elektro Beckhoff zählt zu den größten Ausbildungsbetrieben seiner Branche in Deutschland, schreibt das Unternehmen. Aktuell beschäftige das Familienunternehmen an zwölf Standorten 212 Auszubildende: 199 in der Elektrotechnik, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, zwei Elektroniker in der Fachrichtung Betriebstechnik, sechs Kaufleute für Büromanagement, drei Fachkräfte für Lagerlogistik sowie zwei IT-Systemelektroniker.

Schulungen im betriebseigenen Ausbildungszentrum

„Die hohe Zahl an Bewerbungen ist eine Anerkennung für unser Unternehmen und die hochwertige Ausbildung, die wir den jungen Azubis jedes Jahr bieten“, sagt Geschäftsführer Stefan Beckhoff. „Unsere Lehrlinge durchlaufen alle die gleiche, vielseitige Ausbildung. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei die internen Schulungen in unserem Ausbildungszentrum in Verl.“ Dort werden alle benötigten Fertigkeiten gezielt erarbeitet. Zusätzlich bereiten die Ausbilder die künftigen Facharbeiter individuell auf ihre Prüfungen vor.

Die hohe Anzahl an neuen Azubis begründet Ausbildungsleiter Thomas Erdbories auch mit einer an die Situation angepassten, zielgenauen Ansprache der jungen Menschen über Onlinekanäle wie Facebook und Instagram. Die Möglichkeit der Onlinebewerbung über die unternehmenseigene Internetseite habe sich ebenfalls bewährt.

Früh an die praktische Arbeit heranführen

„Bewusst investieren wir in einem sehr hohen Maß in eine Top-Ausbildung unserer Lehrlinge, um im Anschluss möglichst alle von ihnen zu übernehmen“, sagt Stefan Beckhoff in der Mitteilung.

Dem Unternehmen sei es sehr wichtig, die jungen Menschen früh an die praktische Arbeit auf den Baustellen und an den Kundenkontakt heranzuführen, schreibt Elektro Beckhoff. Dies funktioniere Dank der Begleitung erfahrener Kollegen hervorragend.

142 Millionen Euro erwirtschaftet

Die Auszubildenden lernten so von Anfang an alle Leistungsbereiche der Elektrotechnik kennen. „Eine umfassende Ausbildung ist für uns nicht nur ein Garant für die hohe Qualität, die Elektro Beckhoff bei seinen Aufträgen abliefert, sondern auch ein aktiver Beitrag gegen den Fachkräftemangel.“

Elektro Beckhoff ist ein Elektrounternehmen für Installations- und Gebäudetechnik. Es werden elektrotechnische Anlagen für Industrie, Wohnungsbau, Krankenhäuser, Hotels und öffentliche Einrichtungen realisiert. Das Familienunternehmen wurde 1953 in Verl gegründet und wird von Arnold und Stefan Beckhoff geführt. Es werden rund 970 Mitarbeiter beschäftigt. Der Hauptsitz ist Verl. 2021 erwirtschaftete die Firma 142 Millionen Euro.