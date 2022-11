Elisabeth Johannwille aus Verl feiert 90. Geburtstag

Obwohl sie nie Kinder hatte, hat Elisabeth Johannwille sich lange Zeit um welche gekümmert. An diesem Mittwoch feiert sie 90. Geburtstag.

Verl (kpri) - Geheiratet hat Elisabeth Johannwille, die an diesem 2. November ihren 90. Geburtstag feiert, nie. Kinder versorgt hat sie dennoch. Von 1960 an bis zum Jahr 1992 hat sie bei der Familie vom Schuhhaus Nieweg an der Sender Straße den Haushalt geführt, die Kinder betreut und anfangs auch im Geschäft mitgeholfen.

„Sie war wie ein Familienmitglied“

Ulrich Nieweg, der heutige Besitzer des Schuhhauses, „war 14 Tage alt, als ich dorthin kam“, erzählt Elisabeth Johannwille, „seine Schwester Mechthild sechs Jahre“. Auch für deren Kinder hat die Jubilarin gesorgt. Insgesamt 23 Jahre hat sie bei Niewegs gewohnt, ehe sie in ihr Haus, das lange vermietet war, zurückzog und dort fortan mit ihrer Nichte Annette Linnemann und deren Mann zusammenlebte.

Weiterhin half sie im Nieweg-Haushalt. „Sie war wie ein Familienmitglied, war Tag und Nacht da, saß Ostern und Weihnachten mit am Tisch“, beschreibt Ulrich Nieweg das vertraute Miteinander. Auf Elisabeth Johannwille sei immer Verlass gewesen.

„Ich bin eine Kämpfernatur“

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Jubilarin regelmäßig an den Spielenachmittagen beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) teilgenommen, hat dort Karten gespielt. Mit Schwimmen und Gymnastik hat sie sich fit gehalten, ist einmal im Jahr mit Bruder und Schwägerin zur Badekur nach Bad Driburg gefahren.

Blumen und das Sticken sind ihr Hobby. „Stricken war nicht so mein Ding“, räumt die Jubilarin ein. Einige schwere Operationen hat sie überstanden. „Ich bin eine Kämpfernatur“, sagt Elisabeth Johannwille. Feiern möchte sie ihren 90. Geburtstag mit der Familie und mit Niewegs, die sie so lange begleitet hat.