Es geht voran auf der Feuchtwiese in Bornholte

Verl (matt) - Am Wochenende hat der Verein „Hof Diekämper –Natürlich leben und lernen“ einen weiteren Schritt zur Vollendung der Feuchtwiese gemacht. Das Schutz-Areal hinter dem Wall der Bogenschießanlage ist eingezäunt worden.

Bereich umfasst mehr als 1000 Quadratmeter

Die angelegte Feuchtwiese am Schmiedestrang neben dem Dorfgemeinschaftshaus Hühnerstall in Bornholte nimmt immer mehr Gestalt an. „Diese Maßnahme ist aus Sicherheitsgründen notwendig“, erklärt die Vereinsvorsitzende Iva Potrebova.

Ein Gatter ermöglicht den Zugang zu dem etwas mehr als 1000 Quadratmeter großen Bereich. Allerdings nur, wenn sich keine Schützen auf der benachbarten Wiese befinden. Am Wochenende wurden Pfähle in den Boden gerammt.

15 Wildrosen werden genutzt

Ein Maschendrahtzaun wurde um die Fläche gezogen. Fast 100 laufende Meter wurden in Gemeinschaftsarbeit platziert. Bei der Gelegenheit wurde auch die von der Schießanlage abgekehrte Seite des Walls bepflanzt. 15 Wildrosen wurden gesetzt.

Außerdem kamen an den beiden Ausläufern des Walls zwei Schlehen in den winterfeuchten Boden. „Die Rosen sind pflegeleicht, begrünen den Wall und sind darüber hinaus auch noch hübsch anzusehen“, sagte Daniela Toman, die mit Christiane Rampsel-Horstmann und Marion Nacke die Pflanzarbeiten am Vormittag übernommen hat, während Dieter Westerwalbesloh und Winfried Mathei sich den Vorarbeiten für den Zaunbau widmeten.

Aufruf zur Mithilfe verhallt weitgehend

Der öffentliche Aufruf zur Mithilfe beim Aktionstag verhallte weitgehend. „Heute Nachmittag haben sich noch zwei Personen angekündigt“, so die Vereinsvorsitzende Iva Potrebova am Samstag. Sie habe angesichts der Witterung Verständnis für die allgemeine Zurückhaltung.

Trotzdem schaffen die Vereinsmitglieder an diesem Tag das gesteckte Pensum. Ohnehin hat sich einiges auf dem Areal am Schmiedestrang getan. Jungbäume sind gepflanzt worden. Wasser hat sich in der ersten von zwei geplanten Blänken angesammelt und lockt auch schon die ersten Vögel an.

Zahlreiche Tiere legen einen Zwischenstopp ein

„Enten sind hier regelmäßig zu sehen. Aber auch invasive Arten wie etwa Nilgänse legen hier auf ihrer Flugroute einen Zwischenstopp ein“, freut sich Winfried Manthei, dass die Feuchtwiese immer mehr ihren Zweck erfüllt.

Das gilt auch für die jetzt neue Bepflanzung. Sie soll Insekten einen Lebensraum bieten. „Besonders die Schlehen gelten als bienenfreundlich“, so Manthei.