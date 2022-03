„Essen für den Klimaschutz“ - In Verl gibt es Tipps

Verl (gl) - Was wir essen, hat laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung nicht nur Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sondern auch auf das Klima. „So verursachen regionale, saisonale und pflanzliche Lebensmittel im Durchschnitt eher wenige Treibhausgase, tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Milch hingegen deutlich mehr“, heißt es der Ankündigung für Aktionen rund um den Internationalen Frauentag.

„Essen für den Klimaschutz“

Auch Aspekte wie Produktion, Verpackung und Transport von Lebensmitteln spielen eine Rolle. Wie jede und jeder einzelne mit dem eigenen Konsumverhalten das Klima schützen kann, steht im Mittelpunkt eines Vortrags am internationalen Frauentag. Auf Einladung der Verler Gleichstellungsbeauftragten Sabine Heethey in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW und dem Heimatverein Verl ist am Dienstag, 8. März, die Ernährungs- und Umweltberaterin Elke Baumann zu Gast. Unter dem Titel „Essen für den Klimaschutz“ beleuchtet sie laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Klimaschutz.

„Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob und wie wir unseren Beitrag leisten wollen, indem wir uns Gedanken über Einkauf, Zubereitung und Lagerung unserer Lebensmittel machen“, so die Expertin. Die Besucher lernen eine Ernährung kennen, die eine kulinarische Bereicherung und gleichzeitig ökologisch vertretbar ist.

Eintritt ist frei

„Nehmen Sie einen Einkaufskorb voller anregender Ideen für eine klimafreundliche Ernährung mit nach Hause“, macht Sabine Heethey Geschmack auf die Veranstaltung, die um 18 Uhr im Multifunktionsraum des Gymnasiums Verl beginnt (nicht wie ursprünglich angekündigt im Heimathaus).

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter sabine.heethey@verl.de.