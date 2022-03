Experte spricht in Verl über Pekings Machthaber

Verl (gl) - Chinas Aufstieg fasziniert laut einer Mitteilung der Volkshochschule (VHS) die Welt – und lehrt sie das Fürchten. Unter Parteichef Xi Jinping erlebt das Land einen Rückfall in die Diktatur. Gleichzeitig dehnt es seinen globalen Einfluss immer weiter aus. Nicht nur in Amerika, auch in Europa wächst das Unbehagen an der neuen Weltmacht und an ihren Methoden. Droht ein neuer kalter Krieg oder sogar ein chinesischer Triumph über den Westen? Auf Einladung der VHS ist der Chinakenner und „Zeit“-Journalist Matthias Naß am Dienstag, 29. März, ab 19.30 Uhr im VHS-Forum in der Verler Kreissparkasse zu Gast, um sein neues Buch „Drachentanz“ vorzustellen und einen Einblick in das Land zu geben, das sich anschickt, zur Führungsmacht des 21. Jahrhunderts zu werden.

China schafft neue Abhängigkeiten

Pekings Machthaber perfektionieren die Überwachung ihrer Bevölkerung und errichten ein System aus Belohnungen und Strafen, mit dem sie regimekonformes Verhalten durchsetzen. Minderheiten wie die Uiguren werden brutal verfolgt und in Lagern umerzogen. In Hongkong soll die Opposition zum Schweigen gebracht werden, während im südchinesischen Meer Chinas militärische Präsenz zielstrebig ausgebaut wird.

Mit dem Riesenprojekt der „Neuen Seidenstraße“ schafft China neue Abhängigkeiten im Mittleren Osten, Afrika und in Europa. Doch es gibt auch Probleme. Manches spricht dafür, dass China diesen Expansionskurs weder ökonomisch noch politisch auf Dauer durchhalten kann. Massive Umweltprobleme kommen hinzu. Und die Corona-Krise hat vielen westlichen Ländern gezeigt, dass die Abhängigkeit von China ein kritisches Ausmaß erreicht hat.

„Matthias Naß kennt China so gut wie nur wenige andere und zieht in diesem Buch eine ebenso sachlich fundierte wie fesselnde Bilanz“, schreibt die VHS. Der Autor ist seit 2011 internationaler Korrespondent der Wochenzeitung „Die Zeit“. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der Zeit-Akademie. Naß studierte Geschichte, Sinologie und Politologie in Göttingen, Honolulu und Hamburg. Von 1978 bis 1982 war er Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde und Herausgeber der Zeitschrift „Asien“. Er ist Vizepräsident des Deutsch-Japanischen Zentrums Berlin.

