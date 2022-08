Fachwerkkonzerte in Verl starten in die 36. Spielzeit

Die Fachwerkkonzerte des Heimatvereins in Verl gehen in ihre 36. Spielzeit. Am 20. August öffnen sich die Türen des Heimathauses wieder.

Verl (gl) - Der Heimatverein Verl lädt zum ersten Fachwerkkonzert in der 36. Spielzeit am Samstag, 20. August, 19.30 Uhr in das Heimathaus, Sender Straße, ein.

Das ursprünglich angekündigte „Trio Tastenwind“ fällt laut Mitteilung krankheitsbedingt aus und wird erst in der nächsten Saison stattfinden. Stattdessen wird es einen Liederabend mit Liedern von Richard Wagner, Franz Schubert und Gustav Mahler geben.

Mezzosopranistin Svenja Rissiek und die Pianistin Yugyeong Oh

Es musizieren die Mezzosopranistin Svenja Rissiek und die Pianistin Yugyeong Oh. Svenja Rissiek war schon im Rahmen ihres Studiums als Mezzosopranistin bereits in verschieden Opernproduktionen zu hören, unter anderem als „Cherubino“ in Mozarts „Le nozze di figaro“. Die Pianistin Yugyeong Oh absolvierte von 2015 bis 2018 ein Bachelorstudium an der Yonsei-Universität in der Klavierklasse von Professorin Younglan Han und ist Preisträgerin zahlreicher nationaler Wettbewerbe.

Einlass für Abonnenten ist ab 19 Uhr, Kartenverkauf ab 19.15 Uhr.