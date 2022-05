Familienfest der Kolpingsfamilie lockt mit Tombola

Verl (matt) - Das Spießbratenfest der Kolpingsfamilie Verl gehört fest zum jährlichen Terminkalender. Nach zwei Jahren Zwangspause findet auch dieses Fest für Familien wieder statt. Am Wochenende 28. und 29. Mai ist es soweit. „Und das zu familienfreundlichen Preisen“, betont Susanne Düttmann.

Gefeiert wird auf Hof Frickenstein

Die Verlerin ist nicht nur Schriftführerin bei der Kolpingsfamilie, sondern dank der Treffsicherheit ihres Ehemanns Frank auch amtierende Schützenregentin. Die Eheleute sind damit das Schützenpaar mit der längsten Regierungszeit in der 91 Jahre währenden Geschichte der Kolpingsfamilie.

Sie endet am letzten Maiwochenende – so viel ist sicher. Längst hat sich das Schützen- und Spießbratenfest zu einem Familienfest verändert. Tradition ist, dass immer auf einem Verler Hof gefeiert wird. In diesem Jahr auf dem idyllisch gelegenen Hof Frickenstein am Stiegenweg 30.

Königsschießen und Dämmerschoppen

Mit einem Hof-Gottesdienst, den Reinhold Frickenstein hält, eröffnen Verls Kolpinger die Festtage am Samstagabend, 28. Mai, um 18.30 Uhr. Achtung: Dafür fällt die Vorabendmesse in der St.-Anna-Kirche aus. Weiter geht es im Anschluss mit dem Schießen „König der Könige“ und einem Dämmerschoppen.

„Für viele mit Sicherheit eine gute Gelegenheit, sich nach den Entbehrungen der Pandemiezeit mal wieder in entspannter Atmosphäre begegnen zu können“, hofft der Vorsitzende Klaus Siggemann. Der Nachfolger von König Frank wird am Sonntag, 29. Mai, ermittelt.

Tortenbüfett wartet darauf, geplündert zu werden

Kurz nach 15 Uhr, nach einem kleinen Einmarsch des Kolping-Throns, geht es dem Vogel im Schussfang an den Kragen. Aber nicht nur ihm. Schließlich wartet das reichhaltige Kuchen- und Tortenbüffet im Scheunencafé darauf, geplündert zu werden.

Viel Kurzweil, besonders für Familien mit jungen Kindern, hat die Kolpingsfamilie vorbereitet: Mit unterschiedlichen Aktionen sind die Kolping-Kindertagesstätten ebenso vor Ort wie das Spielmobil. Außerdem gibt es eine Hüpfburg sowie Sandspiellandschaft.

Heißluftballonfahrt am gleichen Abend

Spannend wird es bei der Tombola-Verlosung: Drei Heißluftballonfahrten sind zu gewinnen. „Das Beste ist: Wenn das Wetter mitspielt, wird noch am selben Abend vor Ort gestartet“, kündigt Susanne Düttmann an.

Während die Gewinner sich das bunte Treiben aus der Vogelperspektive anschauen, können sich die anderen Gäste an den Ständen verköstigen.

Flyer informiert über Details

Selbstverständlich hat die Kolpingsfamilie das leibliche Wohl der Gäste im Blick: An Pizza, Bratwurst und Pommes ist gedacht. Die Informationen rund um das Fest hat die Kolpingsfamilie auch in einem Flyer gebündelt, den sie erstmals an zahlreichen Stellen in Verl auslegt und nicht mehr per Post an seine Mitglieder verschickt.

Frank und Susanne Düttmann sind seit drei Jahren Kolping-Regenten. Die Einzigen, die über die übliche Jahresfrist hinaus in Amt und Würden blieben, sind sie allerdings nicht.

Schweinepest führt zur Absage

Äußere Einflüsse – auch abseits der Schrecken des Zweiten Weltkriegs – haben die Kolpingsfamilie Verl in der Vergangenheit immer wieder dazu gezwungen, ihr Schützenfest auszusetzen. Als Heinz Pollmeier im Jahr 2000 den Vogel abgeschossen hat, musste der Ur-Kolpinger mit Ehefrau Ursula eine zusätzliche Jahresschleife drehen und konnte die Königswürde erst 2002 weiterreichen.

Die 2001 grassierende Schweinepest führte zur Absage. Ebenfalls drei Jahre verblieb die Kolping-Königskette im Besitz von Eduard Mickenbecker. 1951 schoss er sich zum König. Aber weder 1952 und 1953 fand ein Kolping-Schützenfest statt.

Gründe sind heute nicht mehr nachzuvollziehen

Erst 1954 wurde wieder ein Spießbraten- und Schützenfest veranstaltet. Die Gründe dafür, sagt Vorstandsmitglied Peter Maasmeier, seien heute nicht mehr nachzuvollziehen. In der Kolping-Chronik findet sich jedenfalls kein Hinweis darauf.