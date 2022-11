Farbschmierer: Stadt Verl setzt 500 Euro Belohnung

Böse Überraschung am 1. November in Verl. Übeltäter haben die Ölbachaue und Bürmsche Wiese mit Farbschmierereien verunstaltet.

Verl (gl) - Mit Farbschmierereien haben Übeltäter in der Ölbachaue hinter dem Friedhof erheblichen Sachschaden angerichtet. Das schreibt die Pressestelle der Stadt in einer Mitteilung.

Vermutlich am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag seien mehrere Findlinge, ein Papierkorb, Pflastersteine und eine zum Verler Kirchweg gehörende Stele mit Schriftzügen in schwarzer und weißer Farbe beschmiert worden, heißt es in dem Schreiben.

Auch Bürmsche Wiese verunstaltet

Einige der Schriftzüge finden sich außerdem auf der Bürmschen Wiese hinter dem Rathaus. Dort seien eine Sitzbank und ein Teil der Wegefläche verunstaltet worden. Entdeckt wurden die Beschädigungen am Dienstag, 1. November. Die Stadt Verl wird nun Strafanzeige erstatten. Und für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, werde in diesem Fall eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Verl unter 05246/99814 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.