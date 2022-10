Frieden, Licht und Finsternis beim Verler Winter

Singt in der Marienkirche in Kaunitz: Sopranistin Marina Herrmann.

Kaunitz (gl) - Teil drei der diesjährigen Verler Vier Jahreszeiten in der Marienkirche in Kaunitz steht an. Es ist als Konzert für den Frieden angelegt, schreibt Organisator Knut Peters in der Ankündigung. Der „Verler Winter“ ist die 92. Veranstaltung der Reihe Verler Vier Jahreszeiten. Termin ist der erste Adventssonntag, 27. November. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.

Zwei Stunden der Freude und Hoffnung

„Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis“, lautet ein Bibelzitat, das für die „Lobgesang“-Symphonie von Felix Mendelssohn von zentraler Bedeutung ist. „Passender zur gegenwärtigen bedrückenden Situation in Europa und weiteren Teilen der Welt könnte eine Metaphorik wohl kaum gewählt werden“, sagt Knut Peters, Organisator und Dirigent des Konzerts.

Noch stärker werde im Lobgesang die künstlerische Gestaltung des Durchbruchs zum Licht gewichtet. Die Finsternis werde vertrieben, auf die Nacht folge der strahlend helle Tag. „Insofern stehen dem Publikum zu Beginn der Adventszeit zwei Stunden der Freude und der Hoffnung bevor“, erläutert Knut Peters.

Romantik pur

Die Chorgemeinschaft, die zusammen mit dem Symphonieorchester der „Jahreszeiten“ zum ersten Mal seit Pandemiebeginn – nach langer Pause – auftritt, besteht aus einem Chor, einem Oberstufenkurs des Gymnasiums Schloß Holte, dem Gesangverein Hoffnung Wiedenbrück und Gesangsstudentinnen der Hochschule für Musik, Detmold.

Die Soli des hochromantischen Meisterwerks singen Marina Herrmann aus Mainz (Sopran) und Stephen Chambers aus Neuseeland (Tenor). Abgerundet werde das Konzertprogramm mit der Symphonie Nr. 7 h-Moll, die „Unvollendete“, von Franz Schubert. Insofern bestehe das Konzert aus Romantik pur, fasst Organisator Knut Peters zusammen.

Karten bereits im Vorverkauf erhältlich

Karten gibt es für 20 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Jugendliche) in den Buchhandlungen Pegasus in Verl und Strathmann in Schloß Holte sowie bei Elektro Schulmeister in Kaunitz.

Außerdem können die Tickets mittels SMS oder Whatsapp-Nachricht an Knut Peters reserviert werden (0160/3333163). Ein weiterer Weg: der Kontakt per E-Mail an [email protected]