Friedensgebete an zwei Stellen in Verl

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen auch in Verl. An zwei Stellen gibt es nun in nächster Zeit Friedengebete.

Am Aschermittwoch, 2. März, und am darauf folgenden Mittwoch, 9. März, plant die evangelische Kirchengemeinde Verl in der Erlöserkirche Friedensgebete jeweils ab 19 Uhr. „Die aktuelle weltpolitische Lage ist beunruhigend und auch die Spa...

Verl (gl). Aufgrund der Situation in der Ukraine planen die Kolpingfamilien von Verl, Kaunitz und Sürenheide am Sonntag, 27. Februar, ein Friedensgebet am Kriegerdenkmal an der Hauptstraße in Verl. Beginn ist um 17 Uhr. Eingeladen sind laut einer Mitteilung von Diakon Arthur Springfeld alle friedliebenden Menschen aller Religionen und Glaubensgemeinschaften.

Treffen in der Erlöserkirche

Am Aschermittwoch, 2. März, und am darauf folgenden Mittwoch, 9. März, plant die evangelische Kirchengemeinde Verl in der Erlöserkirche Friedensgebete jeweils ab 19 Uhr. „Die aktuelle weltpolitische Lage ist beunruhigend und auch die Spannungen in Deutschland werden größer. Die Kirchengemeinde möchte ein Zeichen für Frieden setzen und lädt über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg Menschen zum gemeinsamen Gebet für den Frieden ein“, heißt es in einer Mitteilung.

Zunächst sind zwei Abende angesetzt, bei größerer Resonanz sollen die Gebete regelmäßig fortgesetzt werden. Es gilt die 3G-Regelung für die Teilnahme. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.