Verler können Führerschein fürs richtige Heizen machen 

Die aktuelle Energiekrise löst oft ein Umdenken beim Heizen aus: Als Alternative kommen auch erneuerbare Brennstoffe wie Holz infrage. Wer aber mit Öfen für wohlige Wärme in der Wohnung sorgen will, muss einiges beachten.

Klimaschutzmanager Fabian Humpert bietet kostenfreie Schulung an

Wohlige Wärme verbreiten Holzöfen. Was es beim Heizen zu beachten gibt, können Interessierte aus Verl bei kostenlosen Online-Schulungen lernen.

Richtiges Heizen mit Holz will gelernt sein: Der Verler Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert bietet laut einer Mitteilung allen Nutzern eines Holzofens Gutscheine für kostenfreie Schulungen an. Diese erfolgt in Zusammenarbeit mit der E-Learning-Plattform ofenakademie.de. Mit dem Ofen-Führerschein können Interessierte auch aus Verl lernen, wie sie ihren Holzofen umweltschonender bedienen können.

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise erfreut sich das Heizen mit erneuerbaren Brennstoffen großer Beliebtheit. Dazu gehört in diesem Winter besonders Holz. Denn mit einem Holzofen lässt sich Gas oder Öl einsparen, und die Wohnung wird trotzdem warm. In vielen Haushalten wird daher zurzeit mehr Holz verfeuert als in den vergangenen Jahren. Aus Klimaschutzgründen ist dabei aber Vorsicht geboten. „Denn das Heizen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz kann nicht pauschal als nachhaltig und klimaschonend bezeichnet werden“, sagt Fabian Humpert. „Schlimmer noch: Je nach Herkunft des Holzes ist das Verheizen sogar klimaschädlicher als eine Öl- oder Gasheizung.“

Verler Klimaschutzmanager weist auf abgeholzte Wälder hin

In Deutschland werde mittlerweile mehr Holz zum Heizen verwendet als regional nachhaltig nachwachsen kann, erläutert der Klimaschutzmanager. Humpert: „Das führt dazu, dass die Nachfrage auch mit importiertem Holz gedeckt werden muss. Leider kommt das Brennholz dann teilweise aus Kahlschlag. Ganze Wälder werden dafür abgeholzt, was auf katastrophale Weise die Klimaproblematik weiter verschärft.“

Die Devise heißt also: Brennholz sparen. „Das hat in mehrfacher Hinsicht einen positiven Effekt auf das Klima und die Umwelt. Die Einsparpotenziale sind immens“, so Fabian Humpert. „Mit der Schulung kann durch das Erlernen einer fachgerechten Ofennutzung viel Brennholz eingespart werden.“ Dadurch werde nicht nur der Ausstoß von CO₂ verringert. Auch die Feinstaubproblematik von Holzöfen könne unter anderem stark reduziert werden.

Ofen-Führerschein: Verler können für Schulung Laptop oder Tablet nutzen

Die kostenlose Schulung findet online statt. So können Interessierte am Laptop, Tablet oder Handy alle Informationen zur Nutzung des eigenen Ofens bekommen. Das zur Verfügung gestellte Video-Lehrmaterial hat eine Gesamtlaufzeit von etwa zwei Stunden. Alle Themen sind aber in kurze Videolektionen aufgeteilt, sodass sich die Teilnehmer auch nur das heraussuchen können, die für sie interessant ist.

Das Anmeldeformular für das Online-Seminar sowie weitere Informationen gibt es im Internet.