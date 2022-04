Führung durch die  Verler St.-Anna-Kirche

Die St.-Anna-Kirche kennt in Verl jeder. Aber auch wirklich? Der Heimatverein bietet eine Führung durch das Gotteshaus an.

Verl (gl) - Der Heimatverein bietet eine Führung durch die St.-Anna-Kirche an. „Die Pfarrkirche war und ist ein dominantes Zeichen im Verler Ortsbild. Der imposante Bau aus dem 18. Jahrhundert war bis in die Neuzeit der Mittelpunkt des Lebens in Verl“, heißt es in einer Mitteilung. In einer einstündigen Führung zeigt Franz-Josef Brinkmann, was es außen und innen an der Kirche zu entdecken gibt.

Die Führung am Mittwoch, 27. April, beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Platz zwischen Kirche und Heimathaus. Anmeldungen sind per E-Mail an f.j.brinkmann@acor.de oder unter 05246/3738 möglich.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, ab 17 Uhr an der kleinen Orgelmusik teilzunehmen. Unter dem Titel „Mein Wunschchoral“ spielt Wolfgang Feuerborn gut 30 Minuten lang Musik zum Mitsingen und Zuhören.