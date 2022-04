Führungen durch Verler Bibliothek für  Gruppe 55 plus

Ausführlich wird Nutzern der Altersgruppe 55 plus im Rahmen einer Führung erklärt, wie die neue Bibliothek funktioniert.

Verl (gl) - Nach der umfassenden Neugestaltung, die im vergangenen Sommer abgeschlossen wurde, gehört die Bibliothek Verl nach Einschätzung der Verwaltung zu den modernsten Einrichtungen ihrer Art in der Region. Was die neue Bibliothek alles zu bieten hat, können Interessierte ab 55 Jahren am Mittwoch, 27. April, von 14.30 bis 16 Uhr unter Anleitung von Claudia Thye (Leitungsteam) erkunden.

Der Termin war ursprünglich für den 26. Januar geplant, musste aber coronabedingt verschoben werden. Bei dem Rundgang geht es um Fragen wie zum Beispiel: Wie kann man Bücher oder Hörbücher und Filme finden und ausleihen? Welche Möglichkeiten bietet das kostenfreie W-Lan der Bibliothek? Auch die selbstständige Ausleihe und Rückgabe von Medien sowie die Besonderheiten der Nutzung der Open Library (montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr) werden vorgestellt.

Bei allen Informationen bleibt zudem genügend Zeit, um die neuen Geräte und Abläufe in Ruhe auszuprobieren. Im Anschluss an die Besichtigung ist ein geselliger Austausch in der Bibliothek oder im Café Klüter (je nach Größe der Teilnehmergruppe) geplant. Dabei wird auch ein Ausblick auf den geplanten ehrenamtlich geleiteten „Treffpunkt Lesen & Geselligkeit“ gegeben.