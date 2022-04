Fünf Meisterwerke der Weltliteratur in Kaunitz zu hören

Ausnahmecellistin Irena Josifoska spielt am Sonntag in Kaunitz. Foto: Emir Memedovski

Kaunitz (gl) - Beim 90. Konzert der Verler Vier Jahreszeiten am Sonntag, 24. April, ab 19.30 Uhr in der Marienkirche in Kaunitz werden in einem knapp zweistündigen Programm gleich fünf Meisterwerke der musikalischen Weltliteratur erklingen: von Ludwig van Beethoven das 5. Klavierkonzert, die „Egmont“- und „Coriolan“-Ouvertüren, Tschaikowskys „Rokoko-Variationen!“ für Violoncello und Orchester und Samuel Barbers „Adagio für Streichorchester“.

Ausnahmecellistin ist zu hören

Das 5. Klavierkonzertes Es-Dur „Emperor“ von Ludwig van Beethoven ist laut einer Mitteilung wohl das populärste Konzert dieser Gattung in der gesamten Wiener Klassik. Monumental angelegt begeistert es seit mehr als 200 Jahren in aller Welt aufgrund seines Melodienreichtums, der Stimmungsvielfalt, der Virtuosität und der lyrischen Kantabilität. Der Solist wird Christian Petersen sein, Professor in Berlin, langjähriger Assistent von Anatol Ugorski und dessen Partner bei Doppelkonzerten, der das Publikum „mit seiner subtilen Sensibilität sowie seiner profunden Technik und Spielfreude zu verzaubern versteht“, schreibt Knut Peters, musikalischer Leiter.

Genauso professionell werde die erst 26-jährige Ausnahmecellistin Irena Josifoska die Melodien der „Rokoko-Variationen“ für Solo-Violoncello und Orchester von Peter Iljitsch Tschaikowsky interpretieren. Drei weitere kürzere Werke ergänzen das Programm aus Anlass der weltpolitischen Situation: Das seit zwei Monaten in aller Welt bei Friedenskonzerten aufgeführte „Adagio für Streichorchester“ von Samuel Barber, das wie ein instrumentales Friedensgebet wirkt, sowie die Ouvertüren Beethovens zu den Trauerspielen „Egmont“ (Goethe) und „Coriolan“ (Collin / Shakespeare).

Für Besucher gilt 2G-Regel

„Auch die Tatsache, dass im Orchester wieder junge Musiker aus 15 verschiedenen Nationen freudig zusammen spielen, demonstriert in eindrucksvoller Weise die Hoffnung auf die Möglichkeit des Friedens in der Welt“, schreibt Knut Peters.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewähren, werden nur etwa 200 Plätze vergeben. Es gilt die 2G-Regel. Karten gibt es im Vorverkauf in der Pegasus-Buchhandlung in Verl, bei Elektro Schulmeister in Kaunitz und Buchhandlung Strathmann in Schloß Holte sowie unter 0160/3333163 (SMS, WhatsApp oder AB) oder knutpeters@gmx.de. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.